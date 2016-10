Ein kleiner Dreh mit großer Wirkung

Verbraucherzentrale und Mieterbund klären auf

Kreis Lippe (go). Hei­z­ener­gie macht im Haus­halt rund 70 Pro­zent des Ener­gie­ver­brauchs aus. Wer nur so viel heizt, wie tatsäch­lich benötigt wird, kann seine Heiz­kos­ten deut­lich re­du­zie­ren. Eine wich­tige Rolle da­bei spielt das Ther­mo­stat. Es lässt nur so viel heißes Was­ser in den Heiz­kör­per fließen, wie für die ge­wählte Wunschtem­pe­ra­tur ge­braucht wird. "E­norm Ener­gie spa­ren kön­nen Ver­brau­cher, in­dem sie nachts und bei Ab­we­sen­heit die Tem­pe­ra­tur ab­sen­ken", so Matt­hias Ans­bach, Ener­gie­be­ra­ter bei der Ver­brau­cher­zen­tra­le. Die Ver­brau­cher­zen­trale NRW macht im Rah­men der Ak­tion "NRW macht den Ther­mo­stat-Check" auf das Ein­spar­po­ten­zial beim Hei­zen auf­merk­sam. Je­des Grad we­ni­ger ver­rin­gere den Ener­gie­ver­brauch um zirka sechs Pro­zent. "Küh­ler als 16 Grand sollte es je­doch auch nicht wer­den, sonst droht Schim­mel", sagte Ans­bach wei­ter. Wem das stän­dige Re­geln am Ther­mo­stat­kopf zu um­ständ­lich ist, der kann ihn ge­gen einen mit Zeit­schalt­uhr aus­tau­schen. "­Mie­ter dür­fen einen Stan­dard-Ther­mo­stat­kopf ge­gen ein pro­gram­mier­ba­res Ther­mo­stat aus­tau­schen, ohne den Ver­mie­ter fra­gen zu müs­sen, denn es wird da­durch ja keine bau­li­che Ver­än­de­rung vor­ge­nom­men", er­klärte Ralf Brodda vom Mie­ter­bund Ost­west­fa­len-Lip­pe. Letz­te­rer un­ter­stützt den Ther­mo­stat-Check der Ver­brau­cher­zen­tra­le, denn ge­rade für Mie­ter sind das Ther­mo­stat zu­sam­men mit dem rich­ti­gen Lüf­ten die wich­tigs­ten Stell­schrau­ben in Sa­chen Heiz­kos­ten­ein­spa­rung. Wel­ches Ther­mo­stat in wel­chen Haus­halt am bes­ten passt, ob Stan­dard, pro­gram­mier­ba­res Ther­mo­stat oder gar ein ver­netz­tes Ther­mo­stat (Stich­wort: Smart-Ho­me), dazu gibt die Ver­brau­cher­zen­trale gerne Tipps.

Auf der Seite "ww­w.­ver­brau­cher­zen­tra­le.n­r­w/ther­mo­stat" kann man eben­falls Nähe­res er­fah­ren. Zu­dem hat die Ver­brau­cher­zen­tra­le, Be­ra­tungs­stelle Det­mold, am Frei­tag, 11. No­vem­ber, von 8.30 bis 13 Uhr einen In­fo­stand zum Ther­mo­stat-Check auf dem Markt­platz in La­ge. Wer noch wei­tere Fra­gen hat, kann die kos­ten­freie Ener­gie­sprech­stunde am Frei­tag, 18. No­vem­ber, von 8 bis 12.30 Uhr im Rat­haus 1 in Lage be­su­chen. Nütz­li­che In­fos gibt es auch im In­ter­net un­ter "ww­w.­ver­brau­cher­zen­tra­le.n­r­w/­ener­gie­be­ra­tung".

vom 26.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43A

