Neuer Vorstand

Kreis Lippe . Mit 96,2 Pro­zent der Stim­men ist Dr. Bernd Gro­e­ger als Kreis­vor­sit­zen­der der Ar­beits­ge­mein­schaft für Ar­beit­neh­mer (AfA) in sei­nem Amt bestätigt wor­den. Als seine Stell­ver­tre­ter wur­den auch Jür­gen Berg­hahn (MdL) und Her­mann Hib­be­ler mit deut­li­cher Mehr­heit wie­der­ge­wählt. Bei der Kon­fe­renz wurde auch ü­ber An­träge an die lip­pi­schen Kreis­po­li­tik ver­ab­schie­det, so zum So­zi­al­kauf­haus, zur Ge­samt­be­schäf­tig­ten­ver­tre­tung beim Kreis Lip­pe, zu ‚­Neuen We-gen aus der Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit‘, zu mehr Aus­bil­dungs­plät­zen im Öf­fent­li­chen Dienst und zum E-Go­ver­n­ment.

vom 26.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43A

