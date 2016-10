Perspektiven auf eine saubere Umwelt

Kreis Lippe diskutiert über nachhaltige Kreislaufwirtschaft bei der EU in Brüssel

Kreis Lip­pe. Eine nach­hal­tige Kreis­lauf- und Ab­fall­wirt­schaft ist eine der zen­tra­len Her­aus­for­de­run­gen für die Kom­mu­nen und Re­gio­nen in Eu­ro­pa. Um die bes­ten Ideen für eine sau­bere Um­welt von mor­gen zu dis­ku­tie­ren, hatte der Kreis Lippe zu ei­nem in­ter­na­tio­na­len Work­shop in die EU-Ver­tre­tung des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len nach Brüs­sel ein­ge­la­den. Der Work­shop war Teil der "­Eu­ro­pean Weeks of Re­gi­ons and Ci­ties", ei­ner Ver­an­stal­tungs­reihe der Eu­ropäi­schen Kom­mis­sion zum Aus­tausch von Ideen und Maß­nah­men aus den ver­schie­dens­ten Städ­ten und Re­gio­nen Eu­ro­pas. Vor etwa 100 in­ter­es­sier­ten Zu­schau­ern dis­ku­tier­ten Ver­tre­ter aus der bel­gi­schen Wal­lo­nie und Lüt­tich, der franzö­si­schen Gi­ron­de, dem pol­ni­schen Schle­sien und der tsche­chi­schen Re­gion Hra­dec Králo­vé mit deut­schen Teil­neh­mern aus Es­sen, Bie­le­feld und dem Kreis Lippe ü­ber die ö­ko­lo­gi­schen und so­zia­len Aspekte der Kreis­l­auf­wirt­schaft in Eu­ro­pa.

"­Diese Ver­an­stal­tung bie­tet die aus­ge­zeich­nete Ge­le­gen­heit für einen in­no­va­ti­ven Aus­tausch von Ideen und be­währ­ten Prak­ti­ken im Kon­text nach­hal­ti­ger Kreis­l­auf­wirt­schaft," so Bir­git Ess­ling vom EU-Büro des Krei­ses Lippe in Brüs­sel, die den Work­shop an­ge­stoßen und vor­be­rei­tet hat­te. Während in Schle­sien die Her­aus­for­de­rung vor al­lem im um­welt­freund­li­chen Um­gang mit der Stein­kohle lie­gen, stellte der Re­gi­ons­ver­tre­ter der Wal­lo­nie die Tech­nik ih­rer neuen Müll­ver­bren­nungs­an­lage vor. Aus Lippe stell­ten Dr. Ute Rö­der und Dr. Tho­mas Wolf-He­ger­be­ker­meier zwei ver­schie­dene An­sätze vor. Als in­no­va­tive Idee zum nach­hal­ti­gen Um­gang mit ab­ge­la­ger­tem Ab­fall stell­ten die Lip­per die in Deutsch­land erst­ma­lig rea­li­sierte Kom­bi­na­tion von De­po­nie­ab­de­ckung mit Fo­to­vol­tai­k­nut­zung vor. Diese in­no­va­tive Idee aus Lippe ist auf den bei­den De­po­nien Hell­siek in Det­mold und in Dören­trup rea­li­siert. "Auf bei­den De­po­nien pro­du­zie­ren wir so Strom in der Höhe von ü­ber 12 Mio. Ki­lo­watt­stun­den für etwa 2.500 Haus­halte und spa­ren gleich­zei­tig ü­ber 7.000 Ton­nen CO2 je­des Jahr," er­klärt Dr. Ute Rö­der, Fach­be­reichs­lei­te­rin Um­welt beim Kreis Lip­pe. Das Be­son­dere sei zu­dem, dass mit der Ab­de­ckung ein Groß­teil des Sicker­was­sers auf­ge­fan­gen wer­de, das so nicht mehr auf­wän­dig ge­rei­nigt wer­den müs­se. "So er­zie­len wir Syn­er­gie­ef­fek­te, die der Um­welt und den lip­pi­schen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern durch güns­tige Ab­fall­ge­bühren zu Gute kom­men", so Dr. Rö­der wei­ter, "­denn ne­ben der Stromer­zeu­gung und güns­ti­ge­ren Sicker­was­ser­rei­ni­gung er­wirt­schaf­ten wir zu­sätz­li­che Ein­nah­men durch die Ein­spei­sung des Stroms und die Ver­pach­tung der De­po­nief­läche." Da­ne­ben prä­sen­tier­ten die lip­pi­schen Ver­tre­ter die neueste Stu­die zum Cr­adle-to-Cr­adle (kurz: C2C)-An­satz in Lip­pe. Mit dem C2C-An­satz habe man ge­mein­sam mit Kien­baum Con­sul­tants, der Ber­tels­mann Stif­tung und der Fach­hoch­schule des Mit­tel­stands die Po­ten­ziale ei­ner zir­kulären Wert­schöp­fung in Lippe un­ter­sucht. "Wir woll­ten her­aus­fin­den, ob eine zir­kuläre Wert­schöp­fung auch in re­gio­na­ler Hin­sicht Wachs­tum­sim­pulse für die Wirt­schaft er­zeu­gen kann", so Wolf-He­ger­be­ker­mei­er. In Brüs­sel konn­ten die Lip­per wich­tige Kon­takte knüp­fen, um die Ideen der zir­kulären Wert­schöp­fung wei­ter zu ent­wi­ckeln.

vom 22.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42B

Drucken | Versenden