Impulse der Reformationszeit im Fokus

Religionslehrertagung in St. Nicolai stieß auf großes Interesse

Kreis Lip­pe/Lem­go. Rund 100 Re­li­gi­ons­leh­re­rin­nen und -leh­rer al­ler Schul­for­men in Lippe ha­ben an der Jah­res­ta­gung der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che im Ge­mein­de­haus der Kir­che St. Ni­co­lai in Lemgo teil­ge­nom­men. Im Vor­feld des Re­for­ma­ti­ons­ju­biläums stand die Fra­ge: "­Was ist evan­ge­lisch - heu­te?" im Mit­tel­punkt. An­dreas Matt­ke, Lan­des­pfar­rer für Kir­che und Schu­le, führte durch die Ver­an­stal­tung.

Im­pulse der Re­for­ma­ti­ons­zeit und ihre Aus­wir­kun­gen wur­den in Vor­trä­gen und Work­shops be­leuch­tet. Lu­thers Mor­gen­se­gen und neue Lie­der zur Re­for­ma­tion, be­glei­tet von Kin­der­lie­der­ma­cher Rein­hard Horn, eröff­ne­ten den Tag. Su­per­in­ten­dent An­dreas Lange als Haus­herr wür­dig­te, dass be­reits 1527 die Re­for­ma­tion in Lippe von St. Ni­co­lai aus­ging. Ju­lia Schaf­meis­ter vom Lan­des­mu­seum Det­mold in­for­mierte ü­ber ge­plante Aus­stel­lun­gen zum Lu­ther­jahr. Der Haupt­vor­trag des Theo­lo­gen Mi­chael Land­graf, Lei­ter des Re­li­gi­ons­päd­ago­gi­schen Zen­trums Neu­stadt an der Wein­straße, führte in das Thema "Re­for­ma­tion da­mals und heu­te" ein. Als Drucker­meis­ter ver­klei­det, stellte er die Er­fin­dung des Buch­drucks für die me­diale Ver­brei­tung der Re­for­ma­tion her­aus und ver­an­schau­lichte Um­brüche des Welt­bil­des im 16. Jahr­hun­dert. An­sch­ließend be­trach­tete er die Fol­gen der Re­for­ma­tion. Die In­di­vi­dua­li­sie­rung habe Lu­ther durch Ge­wis­sens- und Glau­bens­frei­heit vor­ge­lebt. Aus der einen Kir­che seien heute viele Glau­bens­ge­mein­schaf­ten ent­stan­den. Das "Pries­ter­tum al­ler Gläu­bi­gen" so­wie die For­de­rung der Bil­dung auch für Frauen und ei­ner Bi­bel fürs Volk hät­ten den Glau­ben de­mo­kra­ti­siert. Drei Work­shops ver­tief­ten die The­ma­tik. Un­ter der Ü­ber­schrift "Habe Mut!" er­schlos­sen Rein­hard Horn und Mi­chael Land­graf in le­ben­di­gen Spiels­ze­nen und Lie­dern die Le­bens­ge­schichte Mar­tin Lu­thers für die Pri­mar­stu­fe. Per­for­ma­tive Dia­log­texte ver­deut­lich­ten, wie Lu­ther Ängste ü­ber­wand und die Welt ver­än­der­te. Wei­ter­führende Im­pulse frag­ten nach heu­ti­gen Welt­ver­bes­se­run­gen. Der Work­shop "­Mar­tin Lu­ther – er ver­än­derte die Welt für im­mer" mit Dr. Man­fred Kar­sch, Schul­re­fe­rent des Ev. Kir­chen­krei­ses Her­ford, wid­mete sich dem Spiel­film "­Mar­tin Lu­ther" (2003). Die wich­tigs­ten Sta­tio­nen der Re­for­ma­tion wur­den an­hand von Film­aus­schnit­ten er­ar­bei­tet und di­dak­tisch für die Se­kun­dar­stufe I auf­be­rei­tet. Die Teil­neh­men­den er­hiel­ten einen Rea­der mit Ma­te­ria­lien zum Film, der ü­ber das kirch­li­che Me­di­en­por­tal (ww­w.­me­di­en­zen­tra­len.­de) er­hält­lich ist. Im Work­shop "Woran Du Dein Herz hängst …" mit Prof. Dr. An­dreas Ober­mann, stell­ver­tre­ten­der Di­rek­tor des "­Bon­ner evan­ge­li­schen In­sti­tuts für be­rufs­ori­en­tierte Re­li­gi­ons­päd­ago­gi­k", stan­den In­ter­views mit Aus­zu­bil­den­den im Fo­kus. Was ist Be­rufs­schü­lern heute wich­tig, woran wach­sen oder schei­tern sie, wie fin­den sie An­er­ken­nung und wel­che Rolle spielt da­bei Re­li­gion? Außer­dem wur­den Pro­jek­ti­deen für das Re­for­ma­ti­ons­jahr in un­ter­schied­li­chen Schul­for­men ge­sam­melt.

vom 22.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42B

Drucken | Versenden