Brustzentrum lädt ein

Kreis Lip­pe. All­jähr­lich ver­an­stal­tet das Brust­zen­trum Lippe in Zu­sam­men­ar­beit mit dem In­sti­tut für Psy­choon­ko­lo­gie für Brust­kreb­spa­ti­en­tin­nen einen Ki­no­a­bend. Aus­ge­wählt wer­den je­weils Fil­me, die Schick­sale erzählen, aber auch Mut ma­chen und das Le­ben be­ja­hen. In die­sem Jahr ist es der Film "Ich bin dann mal weg" nach dem gleich­na­mi­gen Ro­man von Hape Ker­ke­ling.

Zu die­sem Ki­no­a­bend sind der­zei­tige und ehe­ma­lige Pa­ti­en­tin­nen, de­ren Freunde und An­gehö­rige aber auch alle an­de­ren In­ter­es­sier­ten am Mon­tag, den 24. Ok­to­ber in das Hansa Kino in Lemgo ein­ge­la­den. Ein­lass ist ab 19 Uhr, der Ein­tritt ist frei. Die Be­su­cher er­war­tet ein Sek­t­emp­fang.

vom 22.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42B

Drucken | Versenden