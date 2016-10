Mehr Platz für den Rettungsdienst

Spatenstich für neue Räumlichkeiten am FAZ

Kreis Lip­pe/Lem­go. Am Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum ent­steht in den kom­men­den Mo­na­ten ein neues Mehr­zweck­ge­bäu­de, das auf­grund lo­gis­ti­scher und per­so­nel­ler Ver­än­de­run­gen not­wen­dig ge­wor­den ist. Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Lem­gos Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann, Kreis­brand­meis­ter Karl-Heinz Bra­ke­mei­er, Kreis-Ver­wal­tungs­vor­stand Jörg Dü­ning-Gast und El­mar Wös­ten­köt­ter, Ge­schäfts­füh­rer der bau­aus­führen­den RRR Stahl­bau GmbH setz­ten jetzt den ers­ten Spa­ten­stich.

Be­reits in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wurde am Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum kräf­tig in die In­fra­struk­tur in­ves­tiert. Ein neuer Schlauch­turm, ein neues Se­mi­nar­ge­bäude und eine neue Fahr­zeug­halle wur­den 2009 er­rich­tet. Weil Auf­ga­ben im Ret­tungs­dienst zen­tra­li­siert und der Kreis Lippe da­mit ein­her­ge­hend Per­so­nal ü­ber­nom­men hat, ist der bis­he­rige Raum knapp ge­wor­den. Hinzu kom­men neue lo­gis­ti­sche An­for­de­run­gen, da auch Fahr­zeuge und Ma­te­rial ge­la­gert wer­den müs­sen. Ein Blick zurück: Am 1. Ja­nuar 2016 ha­ben 83 neue Ret­tungs­as­sis­ten­ten beim Kreis Lippe ih­ren Dienst an­ge­tre­ten, die bis dato beim Deut­schen Ro­ten Kreuz an­ge­stellt wa­ren. Hin­ter­grund war ein Be­schluss des Kreis­ta­ges, den Ret­tungs­dienst in Lippe in Tei­len neu zu or­ga­ni­sie­ren und sechs Ret­tungs­wa­chen mit ei­ge­nem Per­so­nal zu be­trei­ben, die vor­her in Trä­ger­schaft des DRK ge­führt wur­den. "­Die­ser Schritt hat sich als rich­tig er­wie­sen", un­ter­streicht Land­rat Dr. Axel Leh­mann. "Wir ge­währ­leis­ten ge­mein­sam mit der Jo­han­ni­ter Un­fall­hilfe und dem Mal­te­ser Hilfs­dienst einen Ret­tungs­dienst auf sehr ho­hem Ni­veau", lobt er die Ret­tungs­dienst­mit­ar­bei­ter. Der nun er­folgte Spa­ten­stich sei eine lo­gi­sche Kon­se­quenz und ein wich­ti­ger Bei­trag für die Si­cher­heit in Lip­pe. Dies be­tont auch Dr. Rei­ner Aus­ter­mann: "Als Bür­ger­meis­ter freue ich mich sehr, dass das Herz des lip­pi­schen Be­völ­ke­rungs­schut­zes in der Al­ten Han­se­stadt Lemgo schlägt. Darü­ber hin­aus hat sich das Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum weit ü­ber Lip­pes Gren­zen hin­aus als gute Adresse für die Aus­bil­dung von Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und -ka­me­ra­den einen Na­men ge­macht". Ver­schie­dene Ü­ber­le­gun­gen ü­ber den Stand­ort der not­wen­di­gen Ge­bäu­de­er­wei­te­rung auf dem Gelände führ­ten zu dem Er­geb­nis, dass hierzu die Fläche an­gren­zend an die Fahr­zeug­halle ge­nutzt wer­den soll. Er­rich­tet wird ein Ge­bäude in zwei­ge­schos­si­ger Aus­führung: Im Erd­ge­schoss ent­ste­hen sechs Ga­ra­gen­plätze für Ab­roll­behäl­ter so­wie für Er­satz-Ret­tungs­wa­gen und Er­satz-Not­arz­tein­satz­fahr­zeu­ge, ein La­ger­raum für Ver­brauchs­ma­te­ria­lien für den Ret­tungs­dienst, wo­bei ein Raum als kli­ma­ti­sier­ter Raum ab­ge­trennt wird, so­wie ein Lo­gis­tik­büro. Im Ober­ge­schoss ent­ste­hen acht Büros, ein Pau­sen­raum, eine Teeküche, ein Ak­ten­la­ger und ein Tech­ni­kraum. Der Er­wei­te­rungs­bau um­fasst zu­dem WC-An­la­gen für Da­men und Her­ren so­wie ein be­hin­der­ten­ge­rech­tes WC mit ei­nem Wi­ckel­tisch. Die Nutz­fläche um­fasst ins­ge­samt rund 722 m², die Größe des um­bau­ten Raumes be­trägt etwa 4.693 m³. Ne­ben der not­wen­di­gen elek­tro­tech­ni­schen so­wie netz­werk­mäßi­gen In­fra­struk­tur sorgt eine Be- und Ent­lüf­tung im Be­reich der Ar­beitsplätze für ein aus­ge­wo­ge­nes Kli­ma. Sämt­li­che Leucht­mit­tel wer­den in LED-Aus­führung in­stal­liert. Die ge­plan­ten Bau­kos­ten be­lau­fen sich auf ca. 1,32 Mil­lio­nen Eu­ro. Be­zugs­fer­tig soll das neue Ge­bäude im April 2017 sein.

