Telefonaktion zum Thema Organspende

Schließen Erkrankungen eine Organspende aus

Kreis Lippe . Täg­lich ster­ben in Deutsch­land durch­schnitt­lich drei Pa­ti­en­ten, weil nicht ge­nug Spen­der­or­gane für eine nötige Trans­plan­ta­tion vor­han­den sind. Ins­ge­samt war­ten ü­ber 10.000 Men­schen auf ein Spen­der­or­gan. Laut Sta­tis­tik ha­ben 81 Pro­zent der Deut­schen eine po­si­tive Ein­stel­lung zur Or­gan- und Ge­we­be­spen­de. Aber nur 32 Pro­zent be­sit­zen einen Spen­der­aus­weis, in dem do­ku­men­tiert ist, ob man sich für oder ge­gen eine Or­gan­spende ent­schie­den hat. Das hilft im Fall der Fälle auch den An­gehö­ri­gen. Denn sie wer­den zum ver­mut­li­chen Wil­len des Ver­stor­be­nen be­fragt. Bes­ser ist es, diese Ent­schei­dung in al­ler Ruhe zu Leb­zei­ten zu fäl­len. Wer dazu noch In­for­ma­tio­nen benötigt, kann sich während un­se­rer Te­le­fon­ak­tion an Tanja Rög­ner und Beate Gray vom Info-Te­le­fon Or­gan­spende - ei­ner Ge­mein­schaft­sein­rich­tung der Deut­schen Stif­tung Or­gan­trans­plan­ta­tion und der Bun­des­zen­trale für ge­sund­heit­li­che Auf­klärung - wen­den. Ha­ben auch Sie Fra­gen, zum Bei­spiel: Wel­che Vor­er­kran­kun­gen schließen eine Or­gan­spende aus? Exis­tiert eine Al­ters­gren­ze? Lässt sich die Spende auf be­stimmte Or­gane be­gren­zen? Wird die Ent­schei­dung ir­gendwo re­gis­triert? Wer be­ur­teilt, ob man vor ei­ner Or­gan­ent­nahme auch wirk­lich hirn­tot ist? Wie läuft die Or­gan­ent­nahme ab? Dann ru­fen Sie am Diens­tag, 25. Ok­to­ber, von 14 bis 16 Uhr un­ter der ge­bühren­freien Ruf­num­mer 0800/9040400 an. Wer möch­te, er­hält einen Or­gan­spen­de­aus­weis kos­ten­los zu­ge­schickt.

vom 22.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42B

