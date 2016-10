Offene Gärten

Kreis Lip­pe. Die Sai­son der of­fe­nen Gär­ten in Lippe 2016 ist be­en­det. Blu­men und Früchte sind ge­ern­tet, die Gär­ten sind auf die Win­ter­ruhe und für das nächste Jahr vor­be­rei­tet. Für die Or­ga­ni­sa­to­ren und Ver­an­stal­ter sind die Er­fah­run­gen der dies­jäh­ri­gen Reihe "Of­fene Gär­ten" ebenso eine Ern­te. Auch eine Art Ernte sind die Er­fah­run­gen in den of­fe­nen lip­pi­schen Gär­ten die­ses Jah­res.

Die ins­ge­samt 32 of­fe­nen Gär­ten konn­ten von Mai bis Sep­tem­ber hohe Be­su­cher­zah­len ver­zeich­nen, das An­ge­bot der of­fe­nen Gär­ten trifft zu­neh­mend auf großes In­ter­es­se. Die Summe der Be­su­cher kann nur ge­schätzt wer­den, es sind aber wie­der mehr als 10.000 Gar­ten­freunde un­ter­wegs ge­we­sen. Dazu gehören die Nach­barn und Lip­per ebenso wie Be­su­cher von jen­seits der Kreis­gren­zen, aus Nord­rhein-West­fa­len und Nie­der­sach­sen und manch­mal von weit­her, so be­rich­ten die Gast­ge­ber in den Gär­ten. Die große, pri­vat "­be­a­cker­te" und nicht im­mer zugäng­li­che Viel­falt von Gär­ten vom klei­nen Rei­hen­h­aus­gar­ten bis zur parkähn­li­chen An­la­ge, vom na­tur­be­las­se­nen Gar­ten bis zum Bau­ern­gar­ten reizt viele Be­su­cher, sich auf den Weg zu ma­chen. Die Re­so­nanz der Gar­ten­be­sit­zer zeigt rundum gute Er­fah­run­gen. Die be­son­dere At­mo­s­phäre in den Gär­ten mit an­re­gen­den Ge­sprächen, Aus­tausch und ge­gen­sei­ti­gen Tipps wird von Be­su­chern und Gast­ge­bern glei­cher­maßen ge­schätzt. Auch das so­ziale En­ga­ge­ment in den Gär­ten kann sich se­hen las­sen. In ei­ni­gen Gär­ten gab es Pflan­zen­ver­käufe aus ei­ge­nen Bestän­den oder Kaf­fee und Ku­chen für die Be­su­cher. Der Er­lös wurde ge­spen­det: an För­der­ver­ei­ne, so­ziale Ein­rich­tun­gen oder In­itia­ti­ven wie Kin­der­hos­piz oder Ty­pi­sie­rungs­ak­tio­nen. Die Gar­ten­sai­son 2016 war für die Ak­tion "Of­fene Gär­ten in Lip­pe" war auch im sieb­ten Jahr ih­res Be­ste­hens rundum ein Er­folg, auch schlech­tes Wet­ter konnte kei­nen Strich durch diese Rech­nung ma­chen. Im nächs­ten Jahr geht es wei­ter. Wer in­ter­es­siert ist, mehr ü­ber die Ak­tion zu er­fah­ren oder ü­ber­legt, selbst teil­zu­neh­men, der er­fährt mehr auf der Ho­me­page der Ak­tion "ww­w.of­fene-gaer­ten-lip­pe.­de", bei Ma­rie-Luise Ase­mis­sen un­ter der Ruf­num­mer (05202) 993803 (E-Mail "a­se­mis­sen@of­fene-gaer­ten-lip­pe.­de") oder bei Re­nate Tegt­meyer un­ter der Ruf­num­mer (05222) 959345 (E-Mail "tegt­meyer@of­fene-gaer­ten-lip­pe.­de").

vom 22.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42B

