Neuer Termin

Dorfgeschichten

Kreis Lip­pe. Im No­vem­ber liest Ma­ria Schra­der im Rah­men der Dorf­ge­schich­ten im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold aus ‹­Der Russe ist ei­ner, der Bir­ken lieb­t›. Die Le­sung vom 9. No­vem­ber muss nun auf Grund per­sön­li­cher Gründe der Schau­spie­le­rin ver­scho­ben wer­den. Der neue Le­sungs­ter­min ist Frei­tag, 11. No­vem­ber um 19.30 Uhr. Ein­tritts­kar­ten, die für den 9. No­vem­ber er­wor­ben wur­den, be­hal­ten ihre Gül­tig­keit für die Le­sung am 11. No­vem­ber. Be­su­cher, die den Ter­min am 11. No­vem­ber nicht ein­rich­ten kön­nen, ha­ben die Mög­lich­keit, sich we­gen ei­ner Kar­ten­rück­gabe un­ter der Ruf­num­mer (05231) 30 80 210 oder "­kar­ten@­li­te­ra­tur­buero-ow­l.­de" mit dem Kar­ten­büro des Li­te­ra­tur­büros Ost­west­fa­len-Lippe in Ver­bin­dung set­zen.

vom 22.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42B

Drucken | Versenden