Rutschige Straßen

Nässe, Laub und Dunkelheit im Herbst

Kreis Lip­pe. Das Herbst­wet­ter hat Ein­zug ge­hal­tenund bringt er­fah­rungs­gemäß wie­der zu­sätz­li­che Ge­fah­ren im Straßen­ver­kehr. Des­halb mahnt die Po­li­zei in Lippe zu vor­sich­ti­ger Fahr­wei­se.

Es ist wie­der mit ver­mehr­tem Laub auf den Fahr­bah­nen zu rech­nen, das sich in Ver­bin­dung mit Nässe einen ge­fähr­lich glat­ten Un­ter­grund ent­wi­ckeln kann. Ge­rade in Kur­ven oder bei plötz­li­chen Brems­manö­vern führen die nas­sen Blät­ter zwangs­läu­fig zum Aus­bre­chen des Fahr­zeugs, was schwere Fol­gen nach sich zie­hen kann. Die Brems­wege wer­den län­ger. Für Zwei­rad­fahr­zeuge sind diese Ge­fah­ren bau­art­be­dingt noch größer. Eine wei­tere Ge­fahr bringt der Wild­wech­sel mit sich. Die Tage wer­den wie­der spür­bar kür­zer, so dass sich die Däm­me­rungs­zei­ten wie­der mit den Haupt­ver­kehrs­zei­ten de­cken wer­den. Dann ist be­son­ders auf Wild­wech­sel zu ach­ten, denn die Tiere sind nicht nur in der Nacht, son­dern auch in der Däm­me­rung ak­tiv und kreu­zen un­vor­her­ge­se­hen die Straßen. Vor­aus­schau­en­des Fah­ren und er­höhte Brems­be­reit­schaft sind wich­tig. Auch der tech­ni­sche Zu­stand des Fahr­zeugs sollte zur dunklen Jah­res­zeit noch ein­mal ein­ge­hend ü­ber­prüft wer­den. Brem­sen, Be­leuch­tung, funk­tio­nie­rende schlie­ren­freie Schei­ben­wi­scher­blät­ter, genü­gend Was­ser auf der Schei­ben­wasch­an­la­ge, aus­rei­chen­des Rei­fen­pro­fil usw. sind ein ab­so­lu­tes Muss, um gut ge­wapp­net am Straßen­ver­kehr teil­zu­neh­men. Auch an genü­gend Frost­schutz im Kühl­was­ser und in der Schei­ben­wasch­an­lage sollte man den­ken. Fußgän­ger, ins­be­son­dere Schü­ler, soll­ten in der Dun­kel­heit mit ent­spre­chen­den Re­flek­tor­bän­dern an der Klei­dung ver­se­hen sein oder aber ent­spre­chend helle Klei­dung tra­gen, um bes­ser von den Kraft­fah­rern ge­se­hen zu wer­den. Das gilt auch für Jog­ger oder Hun­de­hal­ter, die in der Däm­me­rung oder Dun­kel­heit an Straßen­rän­dern un­ter­wegs sind. El­tern soll­ten dar­auf ach­ten, dass die Fahrrä­der ih­rer Spröss­linge ver­kehrs­tüch­tig sind und den An­for­de­run­gen ent­spre­chen und soll­ten selbst mit gu­tem Bei­spiel vor­an­ge­hen.

vom 22.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42B

Drucken | Versenden