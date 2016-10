Handy geraubt

Oer­ling­hau­sen. Ein 37-jäh­ri­ger Fußgän­ger ist am frühen Diens­tag­mor­gen Op­fer ei­nes Rau­bes ge­wor­den.

Der Mann war ge­gen 3 Uhr in der Nacht auf dem Geh­weg der Det­mol­der Straße un­ter­wegs und be­fand sich in Höhe der Haus­num­mern 6 bis 10, als er von ei­nem Un­be­kann­ten an­ge­spro­chen wur­de. Während des Ge­sprächs zückte der Fremde einen mes­serähn­li­chen Ge­gen­stand und be­drohte den 37-Jäh­ri­gen mas­siv da­mit. Er for­derte die Her­aus­gabe des Te­le­fons (Marke Sony) und Bar­gelds. Das Op­fer kam der Auf­for­de­rung nach, was den Täter dann ver­an­lass­te, so­fort mit sei­ner Beute in Rich­tung Rat­haus­straße zu ver­schwin­den. Der Un­be­kannte könnte zwi­schen 15 und 16 Jahre alt sein und trug einen dunklen Ka­pu­zen­pull­over, des­sen Ka­puze er tief ins Ge­sicht ge­zo­gen hat­te. Wei­tere Hin­weise in der Sa­che er­bit­tet das KK Lage un­ter der Ruf­num­mer 05232 / 95950.

vom 19.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42A

