Wie fahrradfreundlich ist Lippe

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) ruft zur Teilnahme an Umfrage auf

Kreis Lip­pe. Wie gut ist das Rad­we­ge­netz in Lip­pe? Wo gibt es un­fall­träch­tige Punkte für Rad­ler? Gibt es aus­rei­chend Fahr­rad­stän­der in den In­nenstäd­ten? In wel­chem Zu­stand sind die Rad­we­ge? Wird Lippe sei­nem aus­ge­zeich­ne­ten Ruf als fahr­rad­freund­li­cher Kreis wei­test­ge­hend ge­recht. Diese und an­dere Fra­gen sol­len eine Um­frage des ADFC klären, bei dem Rad­ler ihre Er­fah­run­gen schil­dern, aber ins­be­son­dere auch Lob und Ta­del äußern kön­nen.

Bis zum 30. No­vem­ber kön­nen Ra­d­in­ter­es­sierte die Fahr­rad­freund­lich­keit der lip­pi­schen Ge­mein­den be­wer­ten. Für den Fahr­rad­klima-Test 2016 ruft der All­ge­meine Deut­sche Fahr­rad-Club (ADFC) die Rad­fah­rer auf, on­line oder per Fra­ge­bo­gen 27 Fra­gen zu be­ant­wor­ten. Um in das bun­des­weite Städte-Ran­king auf­ge­nom­men zu wer­den, müs­sen in den lip­pi­schen Kom­mu­nen pro Stadt min­des­tens 50 Teil­neh­mer ihre Ein­schät­zung ab­ge­ben. Man­fred Wie­hen­kamp vom ADFC Lippe ruft zur Be­tei­li­gung auf: "­Ma­chen Sie mit, da­mit wir be­wer­tet wer­den. Jede Stimme zähl­t". Beim Fahr­rad­klima-Test 2014 wa­ren Bad Sal­zu­flen und Det­mold in die Wer­tung ge­kom­men; Bad Sal­zu­flen auf Rang 27 un­ter den 42 ver­gleich­bar großen nord­rhein­west­fä­li­schen Ge­mein­den, Det­mold le­dig­lich auf Rang 34. "Wer wünscht, dass sich die Si­tua­tion für die Rad­ler ver­bes­sert, muss es den Kom­mu­nen auch ein­mal mit­tei­len, und je mehr Men­schen dies tun, umso aus­sa­ge­kräf­ti­ger wird das Er­geb­nis", so Re­nate Hoff­mann vom ADFC. Dann kann fest­ge­stellt wer­den, wie sich die Bür­ger fühlen, wenn sie mit dem Fahr­rad in ih­rer Stadt un­ter­wegs sind. We­ni­ger als 10 Mi­nu­ten braucht es, die Fra­gen zu be­ant­wor­ten. Zu fin­den sind diese auf "ww­w.fahr­rad­klima-test.­de". Die Fra­ge­bö­gen auf Pa­pier lie­gen im Fahr­rad­büro Det­mold an der Richt­ho­fen­straße 14 aus. Am Sams­tag, 22. Ok­to­ber, wird der ADFC von 10 bis 16 Uhr mit ei­nem Stand in der Det­mol­der Fußgän­ger­zone ge­genü­ber dem Eis­café Eu­ropa ver­tre­ten sein. Dort kön­nen die Fra­ge­bö­gen di­rekt aus­ge­füllt wer­den. Der ADFC-Fahr­rad­klima-Test ist die größte Be­fra­gung zum Rad­fahrklima welt­weit, wird be­reits zum sieb­ten Mal vom ADFC durch­ge­führt und vom Bun­des­ver­kehrs­mi­nis­te­rium ge­för­dert. Beim letz­ten Test im Jahr 2014 hat­ten bun­des­weit ü­ber 100.000 Rad­ler ihre Mei­nung kund­ge­tan, da­von zum Bei­spiel aus Det­mold 276. Ob Det­mold sich in der Zwi­schen­zeit in der Fahr­rad­freund­lich­keit ver­bes­sern konn­te, ist die große Fra­ge. Der ADFC er­kun­digt sich in dem Fra­ge­bo­gen un­ter an­de­rem da­nach, ob das Rad­fah­ren in der Stadt Spaß oder Stress be­deu­tet, ob die Rad­wege von Falsch­par­kern frei­ge­hal­ten und im Win­ter geräumt wer­den und ob sich das Rad­fah­ren ins­ge­samt si­cher an­fühlt. Die Um­frage gibt Po­li­tik und Ver­wal­tung le­bens­nahe Rück­mel­dun­gen zu Stär­ken und Schwächen der Rad­ver­kehrs­för­de­rung und läuft noch bis Ende No­vem­ber. Die Ge­win­ner-Städte wer­den im Früh­jahr 2017 aus­ge­zeich­net.

vom 19.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42A

