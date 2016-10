Schutz vor Einbrechern

Barn­trup/Lüg­de. Der­zeit kommt es ver­mehrt zu Woh­nungs­ein­brüchen im öst­li­chen Kreis­ge­biet. Wel­che Hin­weise für die po­li­zei­li­che Er­mitt­lung benötigt wer­den und wel­che per­sön­li­chen Schutz­maß­nah­men sinn­voll sind, darü­ber in­for­miert die Po­li­zei an der Mo­bi­len Be­ra­tungs­stelle am mor­gi­gen Don­ners­tag, 20. Ok­to­ber, in Barn­trup, Markt, von 8 bis 13 Uhr, und in Lüg­de, Markt­platz, von 13.30 bis 18 Uhr.

vom 19.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42A

Drucken | Versenden