Trainerzertifikate übergeben

Arbeitnehmer mit Helferjobs können von der Erfahrungen der Trainer profitieren

Kreis Lip­pe. Maß­ge­schnei­derte Wei­ter­bil­dungs­maß­nah­men stan­den im Mit­tel­punkt ei­ner Trai­ner­schu­lung des Zen­trums für Bil­dung, Me­dien und Be­ra­tung des Krei­ses Lippe und dem Büro für be­trieb­li­che Bil­dungs­pla­nung. Die Fort­bil­dungs­maß­nahme soll dazu bei­tra­gen, viel­fach vor­han­dene Lü­cken im Be­reich der Grund­bil­dung von Ar­beit­neh­mern mit Hel­fer­jobs zu schließen. Jetzt wur­den die ers­ten Train­er­zer­ti­fi­kate an die Teil­neh­mer aus un­ter­schied­li­chen Be­rufs­fel­dern ü­ber­ge­ben.

Viele Ar­beit­neh­mer mit Hel­fer­jobs be­fin­den sich in prekären Be­schäf­ti­gungs­ver­hält­nis­sen und be­kom­men nur sel­ten Zu­gang zu be­trieb­li­chen Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­ten. Da­durch blei­ben viele Po­ten­tiale die­ser Ziel­gruppe un­ge­nutzt. Dies soll sich durch maß­ge­schnei­derte Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bote än­dern, für die jetzt die ers­ten Trai­ner im Kreis Lippe eine Schu­lung ab­ge­schlos­sen und ihre Zer­ti­fi­kate ent­ge­gen­ge­nom­men ha­ben. Die er­fah­re­nen Prak­ti­ker kom­men aus den un­ter­schied­lichs­ten Be­rufs­fel­dern und kön­nen diese Er­fah­run­gen nun mit pass­ge­nauen Schu­lungs­me­tho­den in den Un­ter­neh­men und Be­trie­ben ver­mit­teln. Im Ge­gen­satz zu klas­si­schen Schu­lun­gen setzt ar­beits­platz­ori­en­tierte Grund­bil­dung auf Ein­zel-, Tan­dem- und Klein­grup­pen­un­ter­richt, um den spe­zi­el­len Be­dar­fen des Ein­zel­nen bes­ser Rech­nung tra­gen zu kön­nen. Ge­mein­sam mit den Ler­nen­den, die häu­fig als Hel­fer be­schäf­tigt sind, wer­den die Ar­beitspro­zesse be­schrie­ben und die nöti­gen Fähig­kei­ten und Kom­pe­ten­zen ver­bes­sert. Grund­bil­dung um­fasst oft we­sent­lich mehr als Ba­sis­kennt­nisse im Be­reich Le­sen, Schrei­ben und Rech­nen. So wird der Um­gang mit dem PC in im­mer mehr Hel­fer­be­ru­fen not­wen­dig Doch auch auf höhe­rer be­ruf­li­chen Ebene kön­nen Schwie­rig­kei­ten in der schrift­li­chen oder münd­li­chen Kom­mu­ni­ka­tion, ma­the­ma­ti­sche Lü­cken oder Pro­bleme mit der deut­schen Spra­che auf­tre­ten, die nur durch eine in­di­vi­du­el­len Lö­sung ver­rin­gert wer­den kön­nen. In­ter­es­sierte Un­ter­neh­men und Be­schäf­tigte kön­nen sich un­ter bei Dr. Anja Mai vom Zen­trum für Bil­dung, Me­dien und Be­ra­tung Kreis Lippe un­ter a.­mai@­kreis-lip­pe.de näher in­for­mie­ren.

vom 19.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42A

Drucken | Versenden