Infoabend: Der Islam in Lippe

Kreis LIp­pe/­Bad Sal­zu­flen. Zu ei­ner In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ü­ber das Thema "Is­lam" lädt das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum und die Tür­kisch-Is­la­mi­schen Ge­meinde Bad Sal­zu­flen am Don­ners­tag, 27. Ok­to­ber, ab 17 Uhr in die Mev­lana-Mo­schee an der Wein­bergstraße 3 in Bad Sal­zu­flen ein.

Die Re­li­gi­ons­päd­ago­gin Sevdanur Öz­can und der Di­plom-So­zio­loge Ce­mil Sa­hinöz möch­ten bei der Ver­an­stal­tung den Is­lam vor­stel­len und da­bei den Be­zug zur lip­pi­schen Re­gion her­stel­len. Sie wer­den ü­ber ü­ber ihre Er­fah­run­gen als Mus­lima be­zie­hungs­weise Mus­lim in Deutsch­land be­rich­ten und da­bei auch auf die öf­fent­li­chen Dis­kus­sio­nen ü­ber den Is­lam ein­ge­hen, wel­che oft sehr un­ter­schied­li­che und kon­tro­verse An­sich­ten bis hin zur Ab­leh­nung zu Tage brin­gen. In die­sem Zu­sam­men­hang wird Sevdanur Öz­can auch das Prä­ven­ti­ons­pro­gramm "­Weg­wei­ser - ge­mein­sam ge­gen ge­walt­be­rei­ten Sa­la­fis­mus" vor­stel­len und da­bei näher auf das Thema "Is­lam – Is­la­mis­mus: Ra­di­ka­li­sie­rungs­ur­sa­chen und die zu­neh­mende Is­lam­feind­lich­keit in un­ser Ge­sell­schaft" ein­ge­hen. An­mel­dun­gen wer­den un­ter der E-Mail-Adresse "­Kom­mu­na­les-In­te­gra­ti­ons­zen­trum@­kreis-lip­pe.­de" bis zum 21. Ok­to­ber er­be­ten.

vom 19.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42A

Drucken | Versenden