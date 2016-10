Integration durch Sport

Kreissportbund und KI-Lippe ziehen an einem Strang

Kreis Lip­pe. Sport ver­bin­det die Men­schen – egal wel­cher Na­tio­na­lität oder wel­chen Al­ters. Das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum (KI) und der Kreiss­port­bund (KSB) Lippe möch­ten die ver­bin­dende Kraft des Sports för­dern und Men­schen mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund so­wie Flücht­lin­gen die In­te­gra­tion durch Sport er­leich­tern. "Ein Sport­ver­ein ist viel mehr als ein Ort zum Sport trei­ben. Man kann dort Freunde fin­den, et­was ü­ber die deut­sche Ver­eins­kul­tur und De­mo­kra­tie ler­nen. Aber auch das Eh­ren­amt bie­tet viele Mög­lich­kei­ten sich in ei­nem ge­schütz­ten Rah­men aus­zu­pro­bie­ren und an­de­ren et­was bei­zu­brin­gen. Als Trai­ner oder Ver­eins­vor­stand wird man ge­for­dert und kann sehr viel fürs Le­ben ler­nen," er­klärt Bir­git Tor­nau von der Sport­ju­gend des KSB Lip­pe.

Hierin sieht auch Sa­bine Bei­ne, Lei­te­rin des Fach­diens­tes In­te­gra­tion des Krei­ses Lip­pe, eine große Chance für einen drin­gend not­wen­di­gen Per­spek­tiv­wech­sel: "­Die zu uns kom­men­den Men­schen kön­nen sport­lich ak­tiv wer­den und dort ihre Stär­ken zei­gen. Da­durch ge­lingt es ih­nen, sich aus der ih­nen oft zu­ge­schrie­be­nen Rolle der Hil­fe­su­chen­den zu be­freien und un­sere Ge­sell­schaft mit­zu­ge­stal­ten." Hier­für bün­deln der KSB- und das KI-Lippe nun per­so­nelle Kräfte um die ge­sell­schaft­li­chen Teil­ha­be­chan­cen der Men­schen mit Flucht- und Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund durch die Ein­bin­dung in lip­pi­sche Sport­ver­eine ver­stärkt zu un­ter­stüt­zen. Kon­kret be­deu­tet dies, dass be­reits be­ste­hende er­folg­rei­che In­te­gra­ti­ons­pro­jekte von Sport­ver­ei­nen und -ver­bän­den fi­nan­zi­ell und per­so­nell un­ter­stützt wer­den. Zu­dem sol­len die Sport­ver­eine bei der Ein­rich­tung neuer An­ge­bote und Ak­tio­nen un­ter­stützt und be­ra­ten wer­den. Wich­tige In­for­ma­tio­nen und Kon­takt­stel­len wer­den ge­sam­melt und ge­pflegt, so­dass die Ver­eine hier Zu­griff ha­ben.Un­ter­stüt­zung gibt es auch durch einen Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst­ler, der vom KI und KSB in der Flücht­lings­ar­beit bei Sport­ver­ei­nen ein­ge­setzt wird. Ab die­ser Wo­che ist Fynn Blau­rock für die Lip­per Sport­ver­eine im Ein­satz und kann auf An­frage bei Sport­an­ge­bo­ten oder -ver­an­stal­tun­gen un­ter­stüt­zend mit­wir­ken. Alex­an­dra Stee­ger, Lei­te­rin des Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trums, be­grüßt die Ko­ope­ra­tion der Ak­teure und fasst das gen­ein­same Ziel wie folgt zu­sam­men: "Es geht uns dar­um, mög­lichst viele Sport­ver­eine in­ter­kul­tu­rell zu sen­si­bi­li­sie­ren, da­mit sie den zu uns kom­men­den Men­schen einen Rah­men bie­ten kön­nen, in dem die Wert­schät­zung der Men­schen un­ab­hän­gig von na­tio­na­ler und so­zia­ler Her­kunft ein ge­leb­ter Wert wird und diese be­darfs­ge­recht ge­för­dert und ge­for­dert wer­den." Die För­de­rung ge­sell­schaft­li­cher Teil­ha­be­struk­tu­ren sei eine ge­samt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be, wel­cher sich KI- und KSB-Lippe nun un­ter an­de­rem im Thema Sport ge­mein­sam und in in­ten­si­vier­ter Form stel­len. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es bei Tho­mas Frank vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-3711 oder bei Max Beuys vom vom Kreiss­port­bund Lippe un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62 7903.

vom 19.10.2016 | Ausgabe-Nr. 42A

