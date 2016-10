Zukunft des Bürgerautos

Oer­ling­hau­sen-Währen­trup (k­d). Wie geht es wei­ter mit dem Elek­tro-Bür­ge­rauto in Währen­trup? Diese Frage soll bei ei­nem In­for­ma­ti­ons­abend am Diens­tag, 25. Ok­to­ber 2016, ab 18 Uhr im Ho­tel Mügge dis­ku­tiert wer­den.

Der Stadt­teil Währen­trup ist nicht an den öf­fent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr an­ge­schlos­sen. Das so­ge­nannte Dor­f­auto sorgte jetzt vier Mo­nate lang für mehr Mo­bi­lität. Das Fahr­zeug konnte in die­ser Zeit kos­ten­los von al­len Bür­gern ge­nutzt wer­den. Und während der Test­phase war es häu­fig im Ein­satz. Bei der Ver­an­stal­tung sind die Nut­zer (und die, die es in Zu­kunft wer­den möch­ten) ein­ge­la­den, ü­ber ihre Er­fah­run­gen zu be­rich­ten. Der Kreis Lip­pe, die Kom­mu­nale Ver­kehrs­ge­sell­schaft Lippe (KVG) und die Stadt­werke Oer­ling­hau­sen wol­len er­läu­tern, ob und wie ein Elek­tro-Bür­ge­rauto in Währen­trup dau­er­haft zur Ver­fü­gung ste­hen kann.

vom 15.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41B

