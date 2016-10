Wanderung

VVV lädt ein

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Zu ei­ner Herbst­wan­de­rung bricht der Ver­kehrs- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein Hel­pup e.V. am Sams­tag, 22. Ok­to­ber, auf. Alle In­ter­es­sen­ten sind will­kom­men. Sie tref­fen sich um 14 Uhr am "Al­ten Krug" in Hel­pup. Die Führung liegt wie­der bei Wan­der­wart Wil­fried Kohl­meyer. Die Wan­de­rung dau­ert etwa drei Stun­den, an­sch­ließend ge­grillt. Der Ver­ein bit­tet um eine ver­bind­li­che An­mel­dung bei Wal­ter Knör­rich, Gold­straße 52, oder un­ter der Ruf­num­mer (05202) 5055. Die Wan­de­rung wird bei je­der Wit­te­rung statt­fin­den.

vom 15.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41B

