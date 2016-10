Integration durch Bildung

Integrationszentrum veranstaltete Fachtagung

Kreis Lip­pe. Für er­folg­rei­che In­te­gra­tion ist Bil­dung ein wich­ti­ger Bau­stein. Eine um­fas­sende Bil­dung baut auf gu­ten Sprach­kom­pe­ten­zen auf und er­mög­licht die Teil­habe an un­se­rer Ge­sell­schaft. Dies gilt für alle Kin­der und Ju­gend­li­chen- ob mit oder ohne Zu­wan­de­rungs­ge­schich­te. Für Fach­kräfte aus den ver­schie­de­nen Bil­dungs­in­sti­tu­tio­nen wie Ki­tas, Schu­len, Wei­ter­bil­dungs­ein­rich­tun­gen ver­an­stal­tete das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum nun einen Fach­tag zum Thema "­Durch­gän­gige Sprach­bil­dung. An­sät­ze, Im­pulse und Me­tho­den zur Um­set­zung in al­len Lern­be­rei­chen" an, an dem 160 In­ter­es­sierte teil­nah­men.

In ei­nem Im­puls­vor­trag von Vera Beck­mann von der Uni­ver­sität Müns­ter wurde deut­lich, dass ge­rade Ki­tas und Schu­len sich mit ei­ner durch­gän­gi­gen Sprach­bil­dung aus­ein­an­der­setz­ten soll­ten. Durch­gän­gige Sprach­bil­dung meint nicht nur die Stär­kung der Ü­ber­gänge zwi­schen den Bil­dungs­in­sti­tu­tio­nen wie Ki­ta, Grund­schu­le, Se­kun­dar­stufe 1 und 2 bis zum Ü­ber­gang ins Be­rufs­le­ben, son­dern auch eine För­de­rung der Bil­dungs­spra­che in mög­lichst vie­len Si­tua­tio­nen in der Kita und mög­lichst vie­len Fächern in der Schu­le. In sechs nach­fol­gen­den Work­shops zu The­men wie der all­tag­s­in­te­grier­ten Me­dien- und Sprach­bil­dung in Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, der le­ben­di­gen Sprach­för­de­rung mit Be­we­gung, Tanz und Rhyth­mus oder der Er­fas­sung sprach­li­cher Kom­pe­ten­zen be­ka­men die Teil­neh­mer einen ver­tief­ten Ein­blick in ver­schie­dene The­men. Ei­nige Ver­lage stell­ten außer­dem Fach­bücher zu ver­schie­de­nen The­men der Fach­ta­gung aus. Mir­jam Mann, Mit­ar­bei­te­rin des KI und Or­ga­ni­sa­to­rin der Ver­an­stal­tung, zeigte sich im Nach­gang zu­frie­den: "Wir hat­ten nicht nur sehr leb­hafte Dis­kus­sio­nen, die Teil­neh­mer konn­ten vor al­lem auch wert­volle An­re­gun­gen und Tipps für ihre täg­li­che päd­ago­gi­sche Ar­beit sam­meln." Das KI bie­tet ü­ber das Jahr ver­schie­dene fach­li­che Ver­an­stal­tun­gen an, in de­nen sich Fach­kräfte aus Bil­dungs­­­in­sti­tu­tio­nen re­gel­mäßig in­for­mie­ren kön­nen. Außer­­dem soll auch wei­ter­hin ein­­mal im Jahr eine Fach­ta­gung zum Thema Spra­che bzw. Mehr­spra­chig­keit statt­fin­den. Für wei­tere In­for­ma­tio­nen wen­den Sie sich bitte an An­nika Schu­bert vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-3660 oder "a.­schu­ber­t@­kreis-lip­pe.­de" oder ge­hen auf "will­kom­men-in-lip­pe.­de"

vom 15.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41B

