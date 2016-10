Thermografie-Aktion Lippe

Infrarotbilder decken unsichtbare Schwachstellen auf

Kreis Lip­pe. Außen kalt und in­nen warm: Wenn in die­sen Ta­gen der Tem­pe­ra­tur­un­ter­schied zwi­schen dem be­heiz­ten Hausin­ne­ren und der kal­ten Außen­luft größer wird, las­sen sich ener­ge­ti­sche Schwach­stel­len am Ge­bäude be­son­ders gut aus­ma­chen. Wer ein­mal gründ­lich hin­ter die Fassade sei­nes Hau­ses bli­cken möch­te, kann auch in die­sem Win­ter wie­der an der Ther­mo­gra­fie-Ak­tion Lippe teil­neh­men, ei­ner ge­mein­sa­men In­itia­tive des Krei­ses Lippe und der Stadt­werke Bad Sal­zu­flen, Det­mold, Lem­go, Oer­ling­hau­sen so­wie den Blom­ber­ger Ver­sor­gungs­be­trie­ben und der Stadt­wer­k­ener­gie Ost­west­fa­len-Lip­pe. Alle in­ter­es­sier­ten lip­pi­schen Bür­ger kön­nen für den Ak­ti­ons­preis von 120 Euro In­fra­rot­auf­nah­men von ih­rem Haus an­fer­ti­gen las­sen.

"Etwa 70 Pro­zent al­ler Ge­bäude in Deutsch­land be­sit­zen keine nen­nens­werte Wär­me­däm­mung", weiß To­bias Priß, Ko­or­di­na­tor für den "­Mas­ter­plan 100 Pro­zent Kli­ma­schutz" beim Kreis Lip­pe. "Wär­me­ver­luste am Ge­bäude sum­mie­ren sich ü­ber alle Außen­bau­teile des Ge­bäu­des: Dach, Fens­ter, Fassa­de, Keller­de­cke und de­ren Wär­me­brü­cken", so Priß wei­ter. Die Auf­nah­men der Ther­mo­gra­fie de­cken diese Wär­me­ver­luste oder Käl­te­brü­cken in­folge von Kon­struk­ti­ons­feh­lern oder bau­li­chen Män­geln auf, in­dem sie die Wär­me­strah­lung von Ge­bäu­den vi­sua­li­sie­ren. Mög­lich wird dies durch die Tech­nik ei­ner In­fra­rot­ka­me­ra, die Auf­nah­men in ei­nem Be­reich macht, der für das mensch­li­che Auge nicht sicht­bar ist. Flächen, an de­nen Wärme ent­weicht, wer­den da­bei orange und rot dar­ge­stellt, gut ge­dämmte Flächen hin­ge­gen blau. Da­durch kön­nen Wär­me­ver­luste und Wär­me­brü­cken auf­ge­deckt, Durch­feuch­tun­gen und Lecka­gen er­kannt so­wie un­dichte Fens­ter und Türen auf­ge­zeigt wer­den. Fer­ner kann die Ther­mo­gra­fie zur Ur­sa­chen­for­schung bei Schim­mel­bil­dung her­an­ge­zo­gen wer­den und als Do­ku­men­ta­tion von Hand­werks­leis­tun­gen die­nen. Be­vor er­kannte Schwach­stel­len an­ge­gan­gen wer­den, lohnt es sich auf je­den Fall, In­for­ma­tio­nen bei der KfW-Bank, dem Bun­des­amt für Wirt­schaft und Aus­fuhr­kon­trolle (BAFA) oder di­rekt bei den Ener­gie­ver­sor­gern ein­zu­ho­len, denn: "­Ge­bäu­de­ei­gentü­mer kön­nen sich ener­ge­ti­sche Sa­nie­rungs­maß­nah­men und die Op­ti­mie­rung ih­rer Hei­zungs­an­la­gen staat­lich för­dern las­sen", er­klärt Ma­nuela Weiß von den Stadt­wer­ken Det­mold. Ü­ber die ein­heit­li­che Behör­den­num­mer 115 kön­nen In­ter­es­sierte den In­for­ma­ti­ons­flyer in­klu­sive Be­stell­karte für die Ther­mo­gra­fie-Ak­tion beim Bür­ger­Ser­vice des Krei­ses Lippe oder di­rekt bei den lip­pi­schen Ener­gie­ver­sor­gern an­for­dern und eine Ther­mo­gra­fie bis zum 31. Ja­nuar 2017 be­auf­tra­gen. Die Ter­mi­n­ab­stim­mung und Durch­führung der In­fra­rot­auf­nah­men vor Ort führen die Ener­gie­ver­sor­ger ge­mein­sam mit der delta GmbH, Spe­zia­list für In­fra­rot-Ther­mo­gra­fie-Mes­sun­gen, durch. Das Dienst­leis­tungs­pa­ket bein­hal­tet min­des­tens sechs Außen­auf­nah­men des Ob­jek­tes, zu­sam­men­ge­stellt in ei­ner In­fo­bro­schüre mit Er­läu­te­run­gen zu den je­wei­li­gen Bil­dern und Tipps zur Be­he­bung mög­li­cher Schwach­stel­len so­wie Hin­weise für Ge­bäu­de­ei­gentü­mer zur neuen Ener­gie­ein­spar­ver­ord­nung.

vom 15.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41B

