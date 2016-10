Land und Höfe erleben

Landwirtschaftskammer NRW stellt neue Broschüre vor

Kreis Lippe (no­k). "Ent­de­cke die Mög­lich­kei­ten"– diese ein­la­dende Aus­sage ist vie­len Ver­brau­chern mög­li­cher­weise aus der Wer­bung ei­nes Ein­rich­tungs­hau­ses be­kannt. Sie gilt ins­be­son­dere aber auch für die Viel­falt der hei­mi­schen Land­wirt­schaft. Viel nah­haf­tes, ge­sun­des, schmack­haf­tes und vit­amin­rei­ches Gut wächst auf lip­pi­schem Bo­den. Ver­ant­wort­lich dafür sind zahl­rei­che en­ga­gierte und krea­tive Land­wirte in der Re­gion. Diese la­den ein, die Reich­hal­tig­keit des Lan­des (Bo­den) neu zu ent­de­cken be­zie­hungs­weise zu er­le­ben. Einen Leit­fa­den dazu bie­tet die Land­wirt­schafts­kam­mer West­fa­len-Lippe mit ei­ner neu auf­ge­leg­ten Bro­schüre, in der sich 92 Höfe der Re­gion prä­sen­tie­ren. In dem am ver­gan­ge­nen Mitt­woch auf dem Bio­hof Mei­wes in Hei­li­gen­kir­chen vor­ge­stell­ten Ta­schen­buch of­fen­ba­ren sich "­Die ech­ten Lan­der­leb­nisse im Lip­per­lan­d".

Re­gio­na­lität und Nach­hal­tig­keit ge­winnt im Ernährungs­be­reich im­mer größere Be­deu­tung. In der kos­ten­lo­sen Bro­schüre er­fah­ren Land­be­su­cher al­les ü­ber Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten und Di­rekt­ver­mark­tung auf zahl­rei­chen Hö­fen in Lip­pe, ü­ber Aus­flugs­zie­le, Bau­ern­hof­ca­fes, Frei­zeit- und Fe­ri­en­mög­lich­kei­ten auf dem Land. "Schme­cken, rie­chen, fühlen, er­le­ben und ge­nießen – mit den Lan­der­leb­nis­sen möch­ten wir den Men­schen die Vor­züge der hei­mi­schen Land­wirt­schaft näher brin­gen", er­klärte Dr. Jo­sef Lam­mers (Ge­schäfts­füh­rer der Land­wirt­schafts­kam­mer) bei der Prä­sen­ta­tion in Det­mold. Ge­mein­sam mit Kreis­land­wirt Fried­rich-Wil­helm Ober­meier und Mar­gitta Uh­lich (Be­ra­te­rin für Di­rekt- und Re­gio­nal­ver­mark­tung bei der Land­wirt­schafts­kam­mer NRW) ver­deut­lichte er den Ide­en­reich­tum und die nach­hal­ti­gen Kon­zepte der vor­ge­stell­ten Hö­fe. Die Ver­brau­cher seien kri­ti­scher und qua­litäts­be­wus­s­ter ge­wor­den. Trans­pa­renz zur Her­kunft von Fleisch­pro­duk­ten und Wurst­wa­ren, von Obst, Gemüse und Milch­pro­duk­ten spiele für viele Men­schen eine im­mer größere Rol­le, be­rich­tete Gast­ge­ber Mar­tin Mei­wes, der bei der Vor­stel­lung der neuen Bro­schüre zu­sam­men mit An­ne­ma­rie Heu­pel vom Spren­ger­hof "­stell­ver­tre­ten­d" für die 92 dar­ge­stell­ten Be­triebe sprach. An­hand der Ent­wick­lung sei­nes 1998 ge­grün­de­ten Un­ter­neh­mens stellte Mei­wes das ge­stie­gene Ver­brau­cher­in­ter­esse an hei­mi­schen Pro­duk­ten dar. Aus ei­nem klei­nen Markt­han­del mit Obst und Gemüse ist das Un­ter­neh­men bis heute zu ei­nem mo­der­nen Bio­hof mit ei­ner Ge­samtan­bauf­läche von 50 Hektar Frei­land und 1.200 Qua­drat­me­tern Fo­li­en­h­aus­fläche ge­wach­sen. Etwa zwei Drit­tel des ge­sam­ten An­baus würd im ei­ge­nen Ho­fla­den, auf Wo­chen­markt­stän­den und im Lie­fer­ser­vice di­rekt ver­mark­tet. Auch der stell­ver­tre­tende Land­rat Kurt Kal­kreu­ter sieht in der Re­gio­nal­ver­mark­tung die Zu­kunft. "­Die Nähe zum Er­zeu­ger ein we­sent­li­ches Kri­te­ri­um", sagte er am mit Blick auf die lip­pi­schen Hö­fe. Man könne se­hen, wo die Kar­tof­fel wächst, wo die Eier ge­legt oder die Möhren und der Sa­lat ge­ern­tet wer­den – das schaffe Ver­trauen in Qua­lität und Fri­sche. Bei dem Ta­schen­buch han­delt es sich um eine kom­plett ü­ber­ar­bei­tete Neu­auf­lage ei­ner be­reits vor acht Jah­ren er­schie­nen Bro­schüre. Die da­mals ge­druckte Auf­lage von 7.500 Ex­em­pla­ren sei sehr schnell ver­grif­fen ge­we­sen, er­klärte Mar­gitta Uh­lich. "Darü­ber hin­aus ist das alte Buch 23.000 mal von der In­ter­netseite der Land­wirt­schafts­kam­mer als pdf her­un­ter­ge­la­den wor­den." In acht Jah­ren habe sich viel ver­än­dert. "Es sind neue Be­triebe und neue Ideen hin­zu­ge­kom­men. An­dere ha­ben ihr An­ge­bot er­wei­tert oder deut­lich ver­än­dert. Des­halb ha­ben wir das Buch nun neu auf­ge­legt. Die ins­ge­samt 10.000 ge­druck­ten Ex­em­plare sind in al­len Ge­mein­de­büros, auf dem Bau­ern­markt in Lem­go, in ei­ni­gen öf­fent­li­chen Ein­rich­tun­gen und auf ei­ni­gen Wo­chen­märk­ten so­wie bei der Land­wirt­schafts­kam­mer in Müns­ter (Info-Te­le­fon 0521 / 2376444) er­hält­lich. Drü­ber hin­aus steht die re­gel­mäßig ak­tua­li­sierte Aus­gabe die­ser Bro­schüre auch wie­der als Dow­n­load auf der In­ter­netseite "ww­w.­land­ser­vice.­de" be­reit.

