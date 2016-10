Apfeltag

Landfrauen laden ein

Kreis Lip­pe/Leo­polds­höhe. Die Kreis­land­frauen la­den am Sonn­tag, 23.Ok­to­ber zwi­schen 10 und 18 Uhr zum Ap­fel­tag auf den Hof Fre­vert (Gut Milse 10 a) in Leo­polds­höhe ein. Die "­Ap­fel­presse Wert­h­lan­d" ist den gan­zen Tag vor Ort und ver­ar­bei­tet Äp­fel zu na­tur­be­las­se­nen Most. So­wohl Mit­glie­der als auch Gäste sind ein­ge­la­den, ihre ei­ge­nen Äp­fel zu ih­rem per­sön­li­chen Ap­fel­saft pres­sen zu las­sen. Die Min­dest­menge zum Pres­sen sollte 50 Ki­lo­gramm nicht un­ter­schrei­ten. Die Aus­beute be­trägt etwa 70 Pro­zent. 5 Li­ter Ap­fel­saft kos­ten 5 Euro plus 50 Cent für den Kar­ton. An­mel­dun­gen nimmt Ma­ria Fre­vert un­ter(05208) 1355 oder un­ter "ww­w.wll­v.­de/lip­pe" un­ter Ak­tu­el­les bis eine Wo­che vor der Ver­an­stal­tung ent­ge­gen.

vom 15.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41B

Drucken | Versenden