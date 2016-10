Gemeinsames Projekt

Kreis Lip­pe. Streu­obst­wie­sen sind "hot spots" der Biodi­ver­sität: Ü­ber 5.000 Tier und Pflan­zen­ar­ten so­wie rund 3000 Obst­sor­ten zei­gen die enorme bio­lo­gi­sche Viel­falt die­ses struk­tur­rei­chen Le­bens­rau­mes ge­rade auch für ge­fähr­dete und zu schüt­zende Ar­ten wie zum Bei­spiel in Nord­rhein- West­fa­len Gar­ten­rot­schwanz, Grün­specht und ins­be­son­dere Stein­kauz. Um die Streu­obst­bestände im Kreis Lippe und Maß­nah­men zu de­ren Er­hal­tung zu för­dern und stär­ker in den Fo­cus der Öf­fent­lich­keit zu brin­gen, ist nun ein neues Pro­jekt an den Start ge­gan­gen. Seit Mitte Au­gust die­sen Jah­res be­treut Va­nessa Ko­war­sch, Obst­baum­war­tin und Päd­ago­gin, das Pro­jekt "Le­ben­dige Land­schaft Streu­obst­wie­se". In die­sem 2-jäh­ri­gen Pro­jekt sol­len mo­dell­haft Ideen er­ar­bei­tet und um­ge­setzt wer­den. Ko­warschs Stelle ist bei der Nabu-Um­welt­bil­dungs­stätte Rolf­scher Hof in Ber­le­beck an­ge­sie­delt, Ar­beit­ge­ber ist der Nabu Lip­pe. Er­mög­licht und ge­för­dert wurde das Pro­jekt von der Um­welt­stif­tung Lip­pe, dem Netz­werk Lippe und dem Job­cen­ter. Va­nessa Ko­warsch hat schon seit Jah­ren als Ak­tive bei der In­itia­tive Hol­ler­busch im klei­nen Rah­men Ver­an­stal­tun­gen auf Streu­obst­wie­sen in der Re­gion an­ge­bo­ten. Als Ide­en­stif­te­rin die­ses Pro­jek­tes ar­bei­tete sie eine Skizze aus und legte es Land­rat Dr. Leh­mann im No­vem­ber 2015 vor. Leh­mann konnte wie­derum Tho­mas Je­ckel, Ge­schäfts­füh­rer vom Netz­werk Lip­pe, von der Idee be­geis­tern, der die oben ge­nann­ten För­de­rer für das Pro­jekt ge­win­nen konn­te. "Hier kom­men ein­fach meh­rere po­si­tive Aspekte zu­sam­men: Die För­de­rung von Biodi­ver­sität hier in Lip­pe, und wir kön­nen so nach­hal­tig viele Wie­sen vor der Ver­wahr­lo­sung ret­ten und ha­ben ne­ben­bei auch noch einen klei­nen be­schäf­ti­gungs­po­li­ti­schen Ef­fek­t", freut sich Leh­mann. Streu­obst­wie­sen sind eine wert­volle und er­leb­nis­rei­che Kul­tur­land­schaft mit al­ter Tra­di­tion auch in Lip­pe. Oft­mals be­fin­den sich diese je­doch in ei­nem sehr schlech­ten Pfle­ge­zu­stand, dies liegt zum einen dar­an, dass das alte Wis­sen um die Pflege die­ser Bäume kaum noch vor­han­den ist, zum an­de­ren wer­den nur Flächen ge­pflegt und er­hal­ten, die in der Nut­zung sind. Viele die­ser Flächen sind mitt­ler­weile ver­waist und wer­den nicht mehr be­wirt­schaf­tet. Das reife Obst fällt im Herbst ein­fach vom Baum. Im Rah­men die­ses Pro­jek­tes wer­den ver­schie­dene Ver­an­stal­tun­gen ganz­jäh­rig auf den Wie­sen an­ge­bo­ten. The­men sind z.B. Obst­ernte und -ver­wer­tung, Baum­schnitt, Sor­ten­viel­falt, or­ni­tho­lo­gi­sche Wan­de­run­gen, Bau von Nist­hil­fen, Bie­nen und Im­ke­rei aber auch Ver­an­stal­tun­gen wie Pick­nicks auf der Obst­wie­se, Fa­mi­li­en­ta­ge, Er­leb­niss­pa­zier­gänge und das Klas­sen­zim­mer im Grü­nen (eine Ko­ope­ra­tion mit re­gio­na­len Grund­schu­len).

