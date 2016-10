Zwischen Überfluss und Mangel

Sammlung für dieTafel erbrachte 35 gefüllte Einkaufswagen

Leo­polds­höhe (k­d). "Ein Teil mehr kau­fen und spen­den"– so lau­tete das Motto der Spen­den­samm­lung zu­guns­ten der Bad Sal­zu­fler Ta­fel, Aus­ga­be­stelle Leo­plds­höhe und Oer­ling­hau­sen. 30 eh­ren­amt­li­che Hel­fe­rin­nen und Hel­fer wa­ren im Ein­satz. Sie bau­ten so eine Brü­cke zwi­schen Ü­ber­fluss und Man­gel.

"Wir freuen uns, dass diese Ak­tion wie­der so gut an­ge­nom­men wur­de", sagte Bir­gitt Psiorz, stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende der Ta­fel. "Es ka­men 35 volle Ein­kaufs­wa­gen und so­gar ein Spen­den­be­trag in Höhe von 350 Euro zu­sam­men. Das ist ein tol­les Er­geb­nis." Ge­sam­melt wurde vor den Su­per­märk­ten in Ase­mis­sen und Leo­polds­höhe (Al­di, Lidl, Rewe und Ede­ka). Die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer spra­chen die Kun­den vor dem Ge­schäft an und ba­ten um eine Spende für be­dürf­tige Mit­menschen. Vor dem Aldi-Markt in Ase­mis­sen stan­den Bir­gitt Psiorz, Ali Bas und Da­niela Schüd­de­kopp. Be­reits nach zwei Stunde konn­ten sie zwei prall ge­füllte Ein­kaufs­wa­gen um­la­den. "­Die Leute sind sehr of­fen und spen­den em­sig", freute sich das Hel­fer­team. Es kam eine große Menge an halt­ba­ren Le­bens­mit­tel wie Kaf­fee, Tee, Nu­deln, Fisch­kon­ser­ven, Würst­chen, Öl, Mar­ga­rine und vie­lem mehr zu­sam­men. "Da die Ta­fel keine Haus­samm­lun­gen ver­an­stal­tet, führen wir re­gel­mäßig die Ak­tio­nen vor den Su­per­märk­ten durch und kön­nen, dank der Spen­den­be­reit­schaft der Leu­te, auch in die­sem Win­ter wie­der gut haus­hal­ten", sagte Bir­gitt Psiorz. "­Durch un­se­ren neuen Stand­ort an der Ase­mis­ser Alle mit der großen Halle ha­ben wir auch kein La­ger­pro­blem mehr."

vom 12.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41A

