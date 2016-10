Sondermüllsammlung

Fünf Sammelstellen eingerichtet

Leo­polds­höhe (k­d). Die Ge­sell­schaft für Ab­fall­ent­sor­gung Lippe (GAL) führt am Frei­tag, 21. Ok­to­ber eine Son­der­müll­samm­lung für Pri­vat­haus­halte in Leo­polds­höhe durch. Um­welt­schäd­li­che Ab­fälle wie Lacke, Me­di­ka­men­te, Bat­te­ri­en, Leucht­stoffröhren, Ener­gie­spar­lam­pen, Spritz­mit­tel, Al­töl, Au­to­bat­te­rien etc. kön­nen bei dem Schad­stoff­mo­bil ab­ge­ge­ben wer­den. Diese Stoffe wer­den in haus­haltsüb­li­chen Men­gen kos­ten­los an­ge­nom­men. Flüs­sig­kei­ten kön­nen nur in ge­schlos­se­nen Behält­nis­sen ab­ge­ge­ben wer­den. Zu­sätz­lich kön­nen kleine Elek­tro- und Elek­tro­nik-Klein­geräte wie de­fekte Bü­ge­lei­sen, Toas­ter oder Ra­sier­ap­pa­rate bei der Schad­stoffsamm­lung ab­ge­ge­ben wer­den. Alle Pro­ble­m­ab­fälle müs­sen per­sön­lich ü­ber­ge­ben wer­den.

Sam­mel­punkte sind von 15 bis 17.30 Uhr am Bau­hof (Schuck­en­teich­weg), von 14 bis 15.15 Uhr an der Fest­halle Ase­mis­sen (Am Sport­platz), von 15.30 bis 16 Uhr am ehe­ma­li­gen Feu­er­wehr­gerätehaus in Greste (Wald­straße), von 16.30 bis 17 Uhr auf dem Park­strei­fen am Ende der West­straße in Ni­en­ha­gen so­wie von 17.15 bis 17.45 Uhr am Sport­platz in Bex­ter­ha­gen.

vom 12.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41A

