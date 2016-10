Herbst- kirmes

Leo­polds­höhe (k­d). Vom 21. bis 24. Ok­to­ber fin­det auf dem Markt­platz in Leo­polds­höhe die Herbst­kir­mes statt. Be­trof­fen da­von ist auch der Kirch­weg, der während der Kir­mes­ver­an­stal­tung ge­sperrt wird.

Die Hal­te­stelle "­Mark­t" im Be­reich des Kirch­we­ges (Fahrtrich­tung Ase­mis­sen) steht so­mit in der Zeit vom 18. bis 25. Ok­to­ber 2016 nicht zur Ver­fü­gung. Die Hal­te­stelle "­Mark­t" an der Her­for­der Straße (Fahrtrich­tung Bie­le­feld) wird je­doch an­ge­fah­ren. Eine Er­satz­hal­te­stelle in Fahrtrich­tung Ase­mis­sen wird an der Her­for­der Straße, Höhe Haus-Nr. 17, ein­ge­rich­tet. We­gen der Kir­mes auf dem Markt­platz kann auch der Wo­chen­markt nicht am ge­wohn­ten Ort statt­fin­den. Die Händ­ler bauen ihre Stände am 21. Ok­to­ber in der Zeit von 8 bis 13 Uhr auf dem Park­platz am Aldi-Markt am Bür­ger­meis­ter-Brink­mann-Weg auf.

vom 12.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41A

