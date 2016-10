Herbstfest

Leo­polds­höhe-Ase­mis­sen (k­d). Zum tra­di­tio­nel­len Herbst­fest lädt die Ar­bei­ter­wohl­fahrt (A­WO) Leo­polds­höhe alle ü­ber 65-jäh­ri­gen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus den Orts­tei­len Ase­mis­sen, Bech­ter­dis­sen und Greste ein. Das Fest fin­det am Sams­tag, 15. Ok­to­ber 2016, ab 15 Uhr im Fo­rum der Grund­schule Ase­mis­sen an der Ber­li­ner Straße statt. Nach dem ge­mein­sa­men Kaf­fee­trin­ken er­war­tet uns ein un­ter­halt­sa­mes Pro­gramm mit wei­te­ren Ü­ber­ra­schun­gen. Die Teil­nahme an der Se­nio­ren­feier ist kos­ten­los, auf Wunsch kann auch ein Fahr­dienst or­ga­ni­siert wer­den. An­mel­dun­gen wer­den bis spätes­tens 10. Ok­to­ber 2016 er­be­ten an: Re­nate Rei­mei­er, Eschen­straße 16, Tel. 05202 80922 oder Ger­hard Schem­mel, Heb­bel­straße 13, Tel. 05202 82284.

vom 12.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41A

