Sicher durch den Winter

Tauschbörse für Winterreifen

Kreis Lip­pe/­Bie­le­feld. Die im De­zem­ber 2010 er­folgte ge­setz­li­che Prä­zi­sie­rung der so ge­nann­ten "Win­ter­rei­fen­ver­ord­nung" hat bei den meis­ten Au­to­fah­rern "für et­was Licht im Tun­nel ge­sorg­t". Die Um­rüst­quote auf Win­ter- oder Ganz­jah­res­rei­fen ist auch in OWL ge­stie­gen. Und wer zum Ski­fah­ren in die Al­pen fährt, für den sind Schnee­ket­ten im­mer schon ein "Muss" ge­we­sen.

Aber was ge­schieht mit die­sen nütz­li­chen und neu­wer­ti­gen Win­ter­ar­ti­keln, wenn das Auto ver­kauft wurde und ein an­de­res Rei­fen- oder Ket­ten­for­mat benötigt wird? Im Kel­ler oder in der Ga­rage ge­la­gert blo­ckie­ren sie wert­volle Ab­stell­flächen. Um Kauf-, Ver­kaufs- un­d/o­der Tau­sch­in­ter­es­sen­ten zu­sam­men­zu­brin­gen, ver­an­stal­tet der ADAC Ost­west­fa­len-Lippe am Sams­tag, 15. Ok­to­ber von 9 bis 13 Uhr eine Win­ter­rei­fen- und Schnee­ket­ten-Tausch­bör­se. Auf der Rück­seite der Bie­le­fel­der ADAC-Ge­schäfts­stelle in der Ecken­dor­fer Straße 36 ste­hen die ADAC-Ex­per­ten, dar­un­ter ein "­Gel­ber En­gel" mit Rat und Tat bei­sei­te. Die An­ge­bote wer­den ei­ner op­ti­schen Kon­trolle un­ter­zo­gen. An­ge­bo­tene Win­ter­rei­fen dür­fen aus Si­cher­heits­grün­den nicht äl­ter sein als fünf Jah­re! Zu­sätz­lich kön­nen sich in­ter­es­sierte Au­to­fah­rer bei ei­ner Tasse Kaf­fee ü­ber ak­tu­elle Tests von Win­ter­rei­fen und all­ge­meine Win­ter­fahrtipps in­for­mie­ren. Die rich­tige Mon­tage von Schnee­ket­ten wird auf Wunsch an ei­nem Mo­dell de­mons­triert. Der Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner TÜV Nord bie­tet an die­sem Tag einen kos­ten­freien Win­ter­check an. Hier­bei wird die Funk­tion von Bremse und Be­leuch­tung ü­ber­prüft und die Be­rei­fung wird ei­ner op­ti­schen Kon­trolle im Hin­blick auf Be­schä­di­gun­gen, Pro­fil­tiefe und Rei­fen­al­ter un­ter­zo­gen. Schnee­ket­ten­börse und TÜV Nord-Win­ter­check sind An­ge­bo­te, un­ab­hän­gig von ei­ner ADAC-Mit­glied­schaft sind und natür­lich kos­ten­frei für al­le.

vom 12.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41A

Drucken | Versenden