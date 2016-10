Sportlicher Blick

Foto-Wettbewerb für Jugendliche

Kreis Lip­pe. "Das Ju­gend­team mit dem bes­ten Foto ge­winnt einen Satz Tri­kots im Wert von bis zu 1.000 Eu­ro." Frank Meyer zur Hei­de, Ge­schäfts­füh­rer der De­Tec GmbH aus Det­mold, hat un­ter dem Dach der Stand­ort­kam­pa­gne "­In­dus­trie – Zu­kunft in Lip­pe" den ers­ten Fo­to­wett­be­werb für Kin­der- und Ju­gend­mann­schaf­ten aus lip­pi­schen Sport­ver­ei­nen ge­st­ar­tet. Ein­sen­de­schluss für die Fo­tos, die einen Be­zug zur Kam­pa­gne auf­wei­sen müs­sen, ist der 16. De­zem­ber 2016. Ein be­son­de­res "­Bon­bon" hat Meyer zur Heide mit dem Hand­ball­bun­des­li­gis­ten TBV Lemgo ver­ab­re­det: "Das Sie­ger­team darf im Früh­jahr 2017 bei ei­nem Heim­spiel des TBV Lemgo ge­mein­sam mit den Spie­lern ein­lau­fen und an­sch­ließend auf der Tribüne mit­fie­bern."

Die Tri­kots wer­den mit dem Logo der Stand­ort­kam­pa­gne und dem Spruch "Lip­per kön­nen al­les. Aber nichts ohne Dich." ver­se­hen. "Da­mit will ich zei­gen, dass die lip­pi­sche Wirt­schaft die Ju­gend­li­chen künf­tig auch als Fach­kräfte braucht", so Meyer zur Hei­de. Er en­ga­giert sich selbst im Fuß­ball­ver­ein sei­nes Soh­nes und wünscht sich, dass auch an­dere Un­ter­neh­men seine Idee auf­grei­fen. "Es wäre klas­se, wenn ganz viele lip­pi­sche Mann­schaf­ten auf ih­rem Tri­kot zei­gen könn­ten, dass der Stand­ort Lippe jun­gen Men­schen eine Zu­kunft bie­tet!" San­dra Lüt­te­cken vom Kam­pa­gnen­büro er­läu­tert die Vor­aus­set­zun­gen für den Er­folg: "Auf je­den Fall sollte das Foto wit­zig oder krea­tiv sein. Da­bei muss nicht un­be­dingt die ganze Mann­schaft ab­ge­lich­tet sein, auch ein­zelne Team­mit­glie­der kön­nen sich be­wer­ben." Ent­schei­dend sei, so Lüt­te­cken, dass der Be­zug zur Stand­ort­kam­pa­gne er­kenn­bar ist. "­Bringt ein­fach ei­nes un­se­rer Mo­tive mit auf Euer Bild. Dafür sen­den wir Euch Post­kar­ten oder auch ein Pla­kat zu. Oder Ihr hal­tet ein Ta­blet mit ei­nem Kam­pa­gnen­spruch in die Ka­me­ra." Die Kam­pa­gnen­mo­tive so­wie die Teil­nah­me­be­din­gun­gen fin­den Ju­gend­li­che, El­tern und Trai­ner im In­ter­net un­ter "ww­w.­in­dus­trie.lip­pe.­de". Die Fo­tos kön­nen bis zum 16. De­zem­ber 2016 per E-Mail an "luet­te­cken@­det­mol­d.ih­k.­de" ge­sen­det wer­den.

vom 12.10.2016 | Ausgabe-Nr. 41A

