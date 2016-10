Musikunterricht mit Computern

Niklas-Luhmann-Gymnasium geht neue Wege, um Theorie und Praxis zu vermitteln

Oer­ling­hau­sen (k­d). "Un­sere Schü­ler ha­ben jetzt völ­lig neue Mög­lich­kei­ten zu ler­nen", schwärmte Ste­fan Sud­holt, Lei­ter des Ni­klas-Luh­mann-Gym­na­si­ums. Denn der Mu­sik­un­ter­richt fin­det nun im In­for­ma­ti­kraum statt. Mit Spen­den­geld konnte die Schule Key­boards an­schaf­fen, die mit vor­han­de­nen Com­pu­tern ver­bun­den sind. Zwei Jahre tüf­tel­ten die Mu­sik­leh­rer Matt­hias Gün­ther und Al­fons Ha­sel­hor­st, bis die tech­ni­sche Lö­sung fest­stand. Sie stat­te­ten die 16 Rech­ner im In­for­ma­ti­kraum mit pro­fes­sio­nel­ler Mu­sik­soft­ware aus und schlos­sen die neuen Key­boards an. Je­der Ar­beits­platz ist für je­weils zwei Per­so­nen ge­eig­net, es kön­nen sich also bis zu 32 Schü­le­rin­nen und Schü­ler gleich­zei­tig be­schäf­ti­gen. Die Mu­sik wird per Kopf­hö­rer ü­ber­tra­gen; die­ser "Au­dio-Rou­ter" wurde ei­gens von ei­ner Pa­der­bor­ner Firma er­stellt. Eine sol­ches Mo­dell "Key­boards und Com­pu­ter" gebe es bis­lang noch nicht, er­klär­ten die bei­den Mu­sik­leh­rer. Da­mit werde der Mu­sik­un­ter­richt we­sent­lich hand­lungs­ori­en­tier­ter als bis­her, sagte Ha­sel­hor­st. "­Zum Bei­spiel kön­nen wir theo­re­ti­sche Be­griffe wie Drei­klänge nicht nur mit Ta­fel und Kreide er­klären, son­dern die Schü­ler er­le­ben sie jetzt un­mit­tel­bar, weil sie sel­ber spie­len." Mehr noch: Am Com­pu­ter kön­nen die Schü­ler so­gar zu Kom­po­nis­ten wer­den. Alle Ein­ga­ben wer­den gleich ge­si­chert, die Soft­ware macht die No­ten auf dem Bild­schirm sicht­bar, das Key­board gibt sie wi­der. "Auf diese Weise wird die Krea­ti­vität ge­för­der­t", sagte der Mu­sik­leh­rer. "­Denn es sind auch ei­gene Kom­po­si­tio­nen viel leich­ter mög­lich, selbst wenn da­bei nur ein klei­nes Jin­gle ent­steht", sagte der Mu­sik­leh­rer. Doch auch für die Ana­lyse kom­ple­xer Ar­ran­ge­ments eig­nen sich die neuen Ar­beitsplät­ze. Die Rech­ner bie­ten eine große Klang­viel­falt. Das neue An­ge­bot ist für Schü­ler al­ler Jahr­gangs­stu­fen ge­eig­net. "­Sie ler­nen den Um­gang mit pro­fes­sio­nel­lem Equip­ment und er­wei­tern ihre theo­re­ti­schen und prak­ti­schen Kom­pe­ten­zen – und das nicht nur im Fach Mu­si­k", er­läu­terte Al­fons Ha­sel­hor­st. Er ist si­cher, dass sich die Schü­ler mehr als bis­her für den Mu­sik­un­ter­richt be­geis­tern wer­den. Der neu­ar­tige Mu­sik­un­ter­richt wurde nur mög­lich, weil der För­der­ver­ein der Schule und der Li­ons Club Oer­ling­hau­sen tief in die Ta­sche grif­fen. Ins­ge­samt 14.000 Euro spen­de­ten sie für die Key­boards und neue Mö­bel. Anja Brink­mann, die Vor­sit­zende des För­der­ver­eins, zeigte sich ü­ber­zeugt, dass der Mu­sik­un­ter­richt nicht nur Spaß ma­chen, son­dern auch nach­hal­tig wir­ken wer­de. "Wenn man die Zu­sam­men­hänge be­grif­fen hat, blei­ben die In­halte lange im Ge­dächt­nis", sagte sie. Der Li­ons Club en­ga­giert sich schon seit 20 Jah­ren am Oer­ling­hau­ser Gym­na­si­um, sagte Prä­si­dent Ste­fan Brink­mann. Der Club för­dere ge­zielt die mu­si­sche Bil­dung von Ju­gend­li­chen. Wenn man die Mu­sik durch EDV be­grei­fen ler­ne, sei dies rich­tung­wei­send und sehr un­ter­stüt­zens­wert.

vom 08.10.2016 | Ausgabe-Nr. 40B

