Petra Rode-Bosse erneut nominiert

Lüg­de. Pe­tra Rode-Bosse soll für die SPD im Wahl­kreis Höx­ter-Lippe II in den Bun­des­tags­wahl­kampf 2017 zie­hen. Bei ei­ner Kon­fe­renz im Köter­berg­haus wurde sie von den Ge­nos­sen am Sams­tag­vor­mit­tag mit großer Mehr­heit er­neut no­mi­niert. Einen Ge­gen­kan­di­da­ten gab es nicht. "Ich möchte wei­ter die In­ter­es­sen der Men­schen in mei­nem Wahl­kreis ver­tre­ten und werde im Bun­des­tag bestän­dig und mit Nach­druck für so­ziale Ge­rech­tig­keit in un­se­rem Land kämp­fen", be­tonte Rode-Bosse un­ter großem Bei­fall in ih­rer Re­de.

Rode-Bosse ist erst seit Ok­to­ber des ver­gan­gen Jah­res im Bun­des­tag. Sie war ü­ber die SPD-Lan­des­liste nach­gerückt. Der Wahl­kreis Höx­ter-Lippe II um­fasst alle zehn Kom­mu­nen des Krei­ses Höx­ter so­wie die lip­pi­schen Städte und Ge­mein­den Au­gust­dorf, Det­mold, Horn-Bad Mein­berg, Lüg­de, Schie­der-Schwa­len­berg und Schlan­gen. Die SPD in den Krei­sen Höx­ter und Lippe sind von der Ar­beit der Ab­ge­ord­ne­ten aus Ma­ri­en­müns­ter-Al­ten­ber­gen be­geis­tert. "Es gibt nicht viele Bun­des­tags­mit­glie­der, die so en­ga­giert sind. Sie ist stän­dig auch vor Ort, führt viele Ge­spräche mit Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, nimmt viele An­re­gun­gen von Ver­ei­nen und In­sti­tu­tio­nen mit nach Ber­lin und setzt sich für die Ge­stal­tung der Zu­kunft ein", so Ro­ger van Heyns­ber­gen (SPD-Höx­ter) und Den­nis Ma­el­zer (SPD-Lip­pe). Beide Ver­tre­ter der je­wei­li­gen SPD-Kreis­ver­bände kün­dig­ten an, ab jetzt in die Vor­be­rei­tun­gen für den Wahl­kampf zu ge­hen.

