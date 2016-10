Clever Reisen

Broschüre zu Fluggastrechten

Kreis Lip­pe. Cle­ver Rei­sen be­deu­tet auch, kos­ten-und ner­ven­scho­nend die schöns­ten Tage des Jah­res ver­brin­gen zu kön­nen. Doch nicht im­mer ver­lau­fen Rei­sen rei­bungs­los, da kann es hel­fen, sich im Vor­feld gut zu in­for­mie­ren, um seine Rechte zu ken­nen. Aus die­sem Grund hat das Eu­ropäi­sche Ver­brau­cher­zen­trum Deutsch­land seine Bro­schüre zu die­sem Thema neu auf­ge­legt, die nun kos­ten­los im Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Lippe aus­ge­ge­ben wird.

In der Bro­schüre wer­den die drin­gends­ten Ver­brau­cher­fra­gen zum Thema Flie­gen ge­klärt. Was sind Ihre Rechte bei Flug­ver­spätun­gen oder Flug­aus­fäl­len? Oder falls es zu Ü­ber­bu­chun­gen ge­kom­men oder Gepäck ver­lo­ren ge­gan­gen ist? Was müs­sen Sie ge­nau tun, um Ihre fi­nan­zi­elle Ent­schä­di­gung von der Flug­ge­sell­schaft zu er­hal­ten? Kom­pakt, ü­ber­sicht­lich und leicht ver­ständ­lich wer­den diese und viele wei­tere wich­tige Fra­gen zu Flug­rei­sen be­han­delt, auch auf das Flie­gen mit ein­ge­schränk­ter Mo­bi­lität oder Be­hin­de­rung geht die Eu­ropäi­sche Ver­brau­cher­zen­trale Deutsch­land ein. Gerne kön­nen sich In­ter­es­sierte die Bro­schüre beim Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum Kreis Lippe mit­neh­men, die im Bür­ger­ser­vice des Kreis­hau­ses aus­liegt. Wei­tere In­fos gib­t’s beim Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Lippe (E­DI) un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-300 oder "eu-di­rec­t@­kreis-lip­pe.­de" so­wie un­ter "ww­w.eu-di­rect-lip­pe.­de".

vom 08.10.2016 | Ausgabe-Nr. 40B

