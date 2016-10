Dubiose Anrufer

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. Die Po­li­zei in Lippe warnt ein­mal mehr vor Trick­be­trü­gern, die der­zeit auf te­le­fo­ni­schem Weg mit En­kel­trick­ma­sche ak­tiv sind. Par­al­lel sind der­zeit aber auch wei­tere An­ru­fer ak­tiv, die eben­falls kri­mi­na­lis­ti­sche Hin­ter­gründe und Be­trugs­ab­sich­ten ha­ben. So gin­gen bei lip­pi­schen Bür­gern An­rufe von an­geb­li­chen Kri­mi­nal­be­am­ten ein, die sich nach Geld und Wert­sa­chen im Haus er­kun­dig­ten. Auf­fäl­lig war zu­letzt eine Kon­zen­tra­tion im Raum Bad Sal­zu­flen / Schöt­mar. Die An­ge­ru­fe­nen wür­den an­geb­lich auf ei­ner Liste ste­hen, die bei fest­ge­nom­me­nen Ein­bre­chern ge­fun­den wur­den. Diese An­rufe sind nicht von der Po­li­zei getätigt wor­den. "Las­sen Sie sich nicht auf der­ar­tige Ge­spräche ein und ge­ben Sie auf kei­nen Fall die ge­for­der­ten In­for­ma­tio­nen preis, son­dern in­for­mie­ren Sie ihre ört­li­che Po­li­zei­dienst­stelle von der (e­ben­falls be­kann­ten) Ma­sche", sagt Po­li­zei­spre­cher Uwe Bau­er. Da­bei gelte es, sich mög­lichst ei­nige De­tails des Ge­sprächs und ins­be­son­dere natür­lich die Ruf­num­mer zu mer­ken und dies an die Po­li­zei wei­ter­zu­ge­ben.

vom 08.10.2016 | Ausgabe-Nr. 40B

