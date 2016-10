Projekt mit Vorbildcharakter

Lippequalität und Kreis Lippe belegen 2. Platz

Kreis Lip­pe. Zum ers­ten Mal hat der Bun­des­ver­band der Re­gio­nal­be­we­gung (BRB) den Bun­des­preis "Re­gio-Kom­mu­ne" aus­ge­schrie­ben, der Städte und Ge­mein­den dazu auf­rief, in­no­va­tive An­sätze zur Stei­ge­rung der Er­zeu­gung, der Ver­ar­bei­tung und des Ab­sat­zes von re­gio­na­len Pro­duk­ten und Dienst­leis­tun­gen vor­zu­stel­len. Bei der Preis­ver­lei­hung, die nun in Ber­lin statt­fand, konn­ten der Kreis Lippe und Lip­pe­qua­lität un­ter knapp 100 Mit­be­wer­bern den zwei­ten Platz be­le­gen.

Die Aus­zeich­nung, die ein Preis­geld von 1.000 Euro um­fasst, fand im Rah­men des Stadt-Land- Food- Fes­ti­vals in der "­Markt­halle Neun" in Ber­lin-Kreuz­berg statt, die Preis­ver­lei­hung wurde von Staats­se­kretär Dr. Her­mann Onko Aei­kens vom Bun­des­land­wirt­schafts­mi­nis­te­rium ü­ber­nom­men. "Re­gio-Kom­mune legt bei der Aus­wahl sei­ner Preisträ­ger sein Au­gen­merk auf Pro­jek­te, die großen Wert auf die Zu­sam­men­ar­beit der ört­li­chen Wirt­schaft, In­sti­tu­tio­nen, Re­gio­na­li­ni­tia­ti­ven und zur Ver­bes­se­rung des Zu­sam­men­halts le­gen. Darum freut es mich sehr, dass wir uns mit Lip­pe­qua­lität so gut plat­zie­ren konn­ten", so Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Lip­pe­qua­lität ist nach Auf­fas­sung der Jury ein vor­bild­li­ches Re­gio­nal­pro­jekt, des­sen Ak­ti­vitäten weit mehr um­fasst, als die Ver­mark­tung von re­gio­na­len Pro­duk­ten. Be­mer­kens­wert sei die gute Ver­net­zung und Ko­ope­ra­tion u.a. mit Um­welt­ver­bän­den, be­rufs­stän­di­schen Or­ga­ni­sa­tio­nen, kirch­li­chen Ein­rich­tun­gen und Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Ein­schrän­kun­gen. "­Die gute Zu­sam­men­ar­beit von den un­ter­schied­li­chen Mit­glie­dern und Netz­wer­ken mit dem Kreis Lippe wurde von der Jury be­son­ders her­vor­ge­ho­ben", Ka­ren Ze­reike vom Zu­kunfts­büro des Krei­ses Lip­pe. "­Die Aus­zeich­nung ist ein gu­ter An­sporn für die Mit­glie­der von Lip­pe­qua­lität, den ein­ge­schla­ge­nen Weg wei­ter zu ge­hen", er­gänzt Hel­mut Diek­mann von Lip­pe­qua­lität. Den Mit­glie­dern liegt be­son­ders dar­an, dass die Ü­ber­le­gun­gen von Lip­pe­qua­lität in kon­krete Hand­lun­gen für das ört­li­che Be­schaf­fungs­we­sen ein­mün­den. Auch die Spei­se­kar­ten der Ga­stro­no­mie bie­ten noch einen großen Spiel­raum, Re­gio­na­lität auf den Tel­ler zu brin­gen.

vom 08.10.2016 | Ausgabe-Nr. 40B

