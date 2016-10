Zu viele Störstoffe im Biomüll

"Müllsheriff" wird die korrekte Mülltrennung kontrollieren

Kreis Lip­pe. Viele Lip­per neh­men es mit der Müll­tren­nung nicht so ganz ge­nau. Im­mer wie­der ist der Bio­ab­fall mit Ma­te­ria­lien ver­setzt, die nicht in die Grün­ab­fall gehören und Stör­fälle in den Ver­wer­tungs­an­la­gen ge­ne­rie­ren. So­gar einen Vor­schlag­ham­mer und eine Han­tel hät­ten die Zer­klei­ne­rungs­an­la­gen im Kom­post­werk Lemgo be­reits lahm ge­legt, be­rich­ten die Ge­schäfts­füh­rer der Ge­sell­schaft für Ab­fall­ent­sor­gung Lippe mbH (GAL)­Bert­hold Locks­tedt und Ul­rich Schlott­hau­er. Aus die­sem Grund kün­dig­ten beide für die nächs­ten Wo­chen und Mo­nate ver­stärkte Kon­trol­len zu den Ab­fuhr­ter­mi­nen durch­zu­führen. Die Müll­ton­nen wer­den mit Hilfe des "Mülls­he­riffs" auf Fehl­würfe un­ter­sucht. Der Mülls­he­riff ist ein tech­ni­sches De­tek­ti­ons­gerät am Müll­fahr­zeug. Hin­ter­grund die­ser er­neu­ten Ak­tion ist eine Zu­nahme der Stör­stoffe im Bio­ab­fall, die im Kom­post­werk Lemgo fest­ge­stellt wer­den muss­te. "­Die Sor­tier­qua­lität muss wie­der den Stand er­rei­chen, den wir vor ei­ni­gen Jah­ren hat­ten, " so die bei­den GAL-Ge­schäfts­füh­rer.

Stör­stoffe wie Plas­tik­tüten, Te­tra­packs, Do­sen und Glas­fla­schen ver­schlech­tern nicht nur die Qua­lität des Lippe-Kom­pos­tes, son­dern führen in der Ver­ar­bei­tung zu ei­nem ho­hem War­tungs- und Rei­ni­gungs­auf­wand. Selbst ein Vor­schlag­ham­mer und eine Han­tel sind schon aus dem In­ne­ren ei­ner Zer­klei­ne­rungs­ein­rich­tung ge­holt wor­den. Tex­ti­lien und Plas­tik­tüten wi­ckeln sich um dre­hende Teile und zer­bro­che­nes Glas er­schwert die Rei­ni­gung des Kom­pos­tes. Die Ent­sor­gung der aus­ge­sieb­ten Stör­stoffe führt außer­dem zu zu­sätz­li­chen Kos­ten, die sich in den Müll­ge­bühren nie­der­schla­gen. Kon­trol­len in den zurück­lie­gen­den Jah­ren ha­ben ge­zeigt, dass die große Mehr­zahl der lip­pi­schen Haus­halte rich­tig sor­tiert. "Es kann nicht ge­dul­det wer­den, dass das gute Sor­tie­rer­geb­nis vie­ler lip­pi­scher Bür­ger durch ein paar we­nige zu­nichte ge­macht wird," so die Ge­schäfts­führung wei­ter. Müll­ton­nen mit Fehl­sor­tie­run­gen wie z.B. Plas­tik, Me­tall, Win­deln, Asche, Tex­ti­lien oder Stoff­res­ten wer­den mit ei­ner ro­ten Karte ver­se­hen und blei­ben un­ge­leert ste­hen. Der In­halt kann ent­we­der nach­sor­tiert wer­den (da­mit er bei der nächs­ten Ab­fuhr mit­ge­nom­men wird), in einen kos­ten­pflich­ti­gen Bei­stell­sack um­ge­füllt und ne­ben der Rest­müll­tonne be­reit­ge­stellt wer­den oder als kos­ten­pflich­tige An­lie­fe­rung ü­ber die Re­cy­cling­höfe im Kom­post­werk Lemgo oder auf der De­po­nie Hell­siek ent­sorgt wer­den. Im Han­del wer­den von un­ter­schied­li­chen Her­stel­lern "­kom­pos­tier­ba­re" Plas­tik­tüten an­ge­bo­ten, die laut Auf­druck für die Bio­tonne zu­ge­las­sen sind. Diese Tüten sind zwar bio­lo­gisch ab­bau­bar, es dau­ert je­doch ei­nige Wo­chen bis sie ihre zäh-elas­ti­sche Kunst­stof­fei­gen­schaft ver­lie­ren. Ge­nau wie jede Plas­tik­tüte auch, stören sie den Auf­be­rei­tungs­pro­zess im Kom­post­werk, blei­ben an För­der­ein­rich­tun­gen hän­gen und ver­stop­fen Rohr­lei­tun­gen. Aus die­sen Grün­den sind die Tüten für die Bio­tonne nicht zu­ge­las­sen. Al­ter­na­tive Pa­pier Als Al­ter­na­tive zum Ver­pa­cken der Bio­ab­fälle bie­tet sich Pa­pier an, das als Lage Zei­tungs­pa­pier oder als Pa­pier­tüte (z.B. Markt­kauf­tüte) Feuch­tig­keit auf­nimmt und so­mit zur Ver­bes­se­rung und Trock­nung des Bio­ab­falls bei­trägt. Die Pa­pieran­teile sind bei der An­lie­fe­rung durch das Fahr­zeug im Kom­post­werk be­reits so stark auf­ge­weicht und zer­setzt, dass sie pro­blem­los kom­pos­tiert wer­den kön­nen. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Ab­fall­tren­nung und eine Sor­tier­an­lei­tung ist auf der In­ter­netseite der Ab­fall­be­sei­ti­gungs­ge­sell­schaft "ww­w.­abg-lip­pe.­de" oder des Krei­ses Lippe "ww­w.­kreis-lip­pe.­de" zu fin­den. Für wei­tere Fra­gen und Aus­künfte steht die Ab­fall­be­ra­tung der Ab­fall­be­sei­ti­gungs-GmbH Lippe un­ter der Ruf­num­mer (05261) 948720 zur Ver­fü­gung.

vom 08.10.2016 | Ausgabe-Nr. 40B

Drucken | Versenden