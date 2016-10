Gefahrstoff-Alarm in Helpup

Feuerwehrle ute benötigten sechs Stunden, um giftige Chemikalie zu beseitigen

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Am Mon­tagnach­mit­tag wurde die Frei­wil­lige Feu­er­wehr in Hel­pup alar­miert. In ei­nem Wohn­haus war eine Flüs­sig­keit aus­ge­tre­ten. Es war der erste Che­mie-Ein­satz der Wehr. Er dau­erte rund sechs Stun­den. Um 16.16 Uhr ging der Not­ruf ein. Bei Ar­bei­ten im Kel­ler des Hau­ses an der Grab­be­straße, so die Dar­stel­lung der Feu­er­wehr, wa­ren aus ei­nem zer­bors­te­nen Behält­nis 15 von ins­ge­samt 20 Li­tern ei­ner Che­mi­ka­lie aus­ge­tre­ten. Ein zwei­ter Behäl­ter mit eben­falls 20 Li­tern In­halt blieb un­be­schä­digt. Spe­zia­lis­ten der Feu­er­wehr aus Lage-Kach­ten­hau­sen und Det­mold ana­ly­sier­ten, dass es sich um gif­ti­ges Formal­de­hyd han­del­te. Die Lö­sung ist sehr leicht ent­zünd­lich und kann beim Ein­at­men Krebs aus­lö­sen. Eine Per­son wurde da­her vor­sorg­lich in ein Kran­ken­haus ge­bracht. Um den Ge­fahr­stoff fach­ge­recht zu be­sei­ti­gen, muss­ten wei­tere Wehr­leute aus Oer­ling­hau­sen und aus den Nach­bar­or­ten hin­zu­ge­zo­gen wer­den. Un­ter der Lei­tung von Ka­tha­rina Kös­ter aus Oer­ling­hau­sen wa­ren ins­ge­samt 30 Hilfs­kräfte im Ein­satz, un­ter ih­nen der De­kon­ta­mi­nie­rungs­trupp aus Kach­ten­hau­sen, ABC-Er­kun­der aus Det­mold so­wie Wehr­leute mit dem Geräte­wa­gen Ge­fahr­gut aus Leo­polds­höhe und Sa­nitäter des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes Leo­polds­höhe. Vor dem be­trof­fe­nen Haus wurde eine Schutz­zone er­rich­tet. In schwe­ren Che­mi­ka­lien-Schutz­anzü­gen dran­gen je­weils zwei Wehr­leute in den Kel­ler vor. In je­weils klei­nen Men­gen konnte das Formal­de­hyd mit Sand ge­bun­den und auf­ge­nom­men wer­den. Vor dem Ge­bäude wurde das Ge­misch in ei­nem stäh­ler­nen Behält­nis ge­si­chert. Nach je­dem Durch­gang musste die rote Schutz­klei­dung der Ein­satz­kräfte auf­wän­dig mit Was­ser ge­rei­nigt wer­den. Dazu war ei­gens eine spe­zi­elle Dusch­ka­bine auf­ge­baut wor­den. An­sch­ließend wur­den der Kel­ler und alle ü­b­ri­gen Räume des Ge­bäu­des mit ei­nem Hoch­leis­tungs­gerät belüf­tet. Formal­de­hyd wird als Be­stand­teil von Kleb­stof­fen zum Bei­spiel bei Mö­beln, zur Kon­ser­vie­rung so­wie zur Rei­ni­gung ver­wen­det.

