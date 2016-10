Lippe ist bunter geworden

Grünflächenämter begutachteten lippische Blühflächen

Kreis Lip­pe. Lippe ist bun­ter ge­wor­den und in vie­len lip­pi­schen Kom­mu­nen ist das Pro­gramm "Blühende Land­schaft Lip­pe" an­ge­kom­men. Zu die­sem Er­geb­nis ka­men kürz­lich Ver­tre­ter lip­pi­scher Grün­flächenäm­ter bei ih­rer Ex­kur­sion in Lemgo und Det­mold.

Kom­mu­nal­ver­tre­ter aus Bad Sal­zu­flen, Dören­trup, Det­mold, Lem­go, Leo­polds­höhe, Schlan­gen, des Krei­ses Lippe so­wie des Lip­pe­qua­lität e.V., der Lip­pe­freunde e.V., der Bio­lo­gi­schen Sta­tion Schie­der und vom In­te­gra­ti­ons­be­trieb "­Lie­mer Li­lie" der Stif­tung Eben-Ezer hat­ten sich auf Ein­la­dung von Jür­gen Brauns­dorf – ver­ant­wort­lich für den Be­reich "Na­tur, Land­schaft, Biodi­ver­sität" im Kreis Lippe – ein­ge­fun­den. Sie be­gut­ach­te­ten ein- und mehr­jäh­rige Blüh­flächen am Kreis­haus, Park­an­lage in Hid­de­sen, im Straßen­be­gleit­grün in Ber­le­beck und in der Kern­stadt Det­mold so­wie Blüh­be­rei­che in Lemgo an der Lip­per­land­hal­le, im Be­reich der Be­rufs­kol­legs und ent­lang der Bahn­li­nie. Vor Ort wur­den sie von den je­weils zu­stän­di­gen Fach­leu­ten ü­ber die Ziele der Maß­nah­men, die Größe der Flächen, de­ren An­la­ge, Ent­wick­lung, Pfle­ge, Kos­ten und Per­spek­ti­ven in­for­miert. Die Ak­tion "Blühende Land­schaft Lip­pe" war vor drei Jah­ren vom Lip­pe­qua­lität e.V. ins Le­ben ge­ru­fen wor­den. Die lip­pi­schen Kom­mu­nen be­fas­sen sich seit­dem mit der Ver­än­de­rung von ste­ri­len Ra­sen­flächen in Blüh­be­rei­che. Die Ziele um­riss der Spre­cher der Ak­tion, Pfar­rer Gün­ter Puz­berg: "­Die Blüh­be­rei­che sol­len in ei­ner im­mer blühär­me­ren Land­schaft den Wild­bie­nen und Hum­meln, den Schmet­ter­lin­gen und Ho­nig­bie­nen ü­bers Jahr zu­gute kom­men. Sie sind ein wich­ti­ger Bei­trag zur Biodi­ver­sität, außer­dem ein Ge­stal­tungs­ele­ment im öf­fent­li­chen Raum, ein Aus­hän­ge­schild der Kom­mu­nen und nicht zu­letzt auch eine Freude für Be­woh­ner und Be­su­cher." Ne­ben Blüh­flächen auf kom­mu­na­lem Gelände gibt es im­mer öf­ter auch Grund­stücke, die von Pri­vat­per­so­nen, Im­kern und Hei­mat­ver­ei­nen, neu­er­dings auch Fir­men, die Blüh­flächen auf ih­ren Grund­stü­cken ein­ge­rich­tet wer­den. So kann die Ak­tion stolz auf das Er­reichte sein, sieht aber zu­gleich noch er­heb­li­chen Ent­wick­lungs­be­darf. Die kom­mu­na­len Grün­flächenäm­ter wer­den den Kon­takt un­ter­ein­an­der wei­ter­hin hal­ten, um Er­fah­run­gen aus­zut­au­schen und auch zu ko­ope­rie­ren. Denn die Ent­wick­lung von Blüh­flächen wird in den nächs­ten Jah­ren wei­ter­ge­hen, wenn die Po­li­tik in den Kom­mu­nen mit­spielt.

