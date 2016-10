Dank und Verantwortung im Mittelpunkt

Erntedank-Gottesdienst auf dem Hof Meier zu Döldissen

Kreis Lip­pe/Leo­polds­höhe. In ei­nem Hof-Ern­te­dank­got­tes­dienst am Sonn­tag, 2. Ok­to­ber, ha­ben Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends und Jo­han­nes Röring, Prä­si­dent des West­fä­lisch-Lip­pi­schen Land­wirt­schafts­ver­ban­des (W­L­V), daran er­in­nert, dass gu­te, preis­werte und je­der­zeit ver­füg­bare Le­bens­mit­tel nicht ü­ber­all auf der Welt selbst­ver­ständ­lich sind. Des­halb sei es auch heute noch zeit­gemäß und an­ge­mes­sen, den Brauch des Dan­kes für eine gute Ernte zu pfle­gen und das Ern­te­dank­fest zu fei­ern. "Wir sind dank­bar, dass nach wie vor nie­mand in un­se­rem Land hun­gern muss und wir auch eine Mil­lion Flücht­linge mit ver­kös­ti­gen kön­nen", sagte WLV-Prä­si­dent Jo­han­nes Röring in sei­ner An­spra­che. Er wies aber auch auf ak­tu­elle Pro­bleme und Her­aus­for­de­run­gen für das wirt­schaft­li­che Ü­ber­le­ben bäu­er­li­cher Fa­mi­li­en­be­triebe hin: "Für die Bau­ern­fa­mi­lien bleibt es eine Dau­er­auf­gabe und ein Spa­gat, die mo­derne Land­wirt­schaft zu er­klären, die stei­gen­den Er­war­tun­gen der Ge­sell­schaft zu er­fül­len und da­bei wirt­schaft­lich zu ü­ber­le­ben." Die Tech­nik, die heute zur Ver­fü­gung ste­he, ma­che vie­les mög­lich, sagte Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends in sei­ner Pre­digt. Die Ern­teer­träge seien längst nicht mehr so von Sonne und Re­gen so­wie an­de­ren Na­tu­rein­flüs­sen ab­hän­gig wie noch zu bib­li­schen Zei­ten: "­Die klein­bäu­er­li­che Land­wirt­schaft zur Zeit der Bi­bel hat mit den Land­wirt­schafts­be­trie­ben heute nicht mehr viel ge­mein." Und doch merk­ten auch wir, "wie sehr wir in Vie­lem im­mer noch le­ben vom Wech­sel der Jah­res­zei­ten, von Sonne und Re­gen". So gebe es gute Ern­te­jahre und we­ni­ger gu­te: "Das macht uns demütig – und dank­bar". Wenn Men­schen aus den ar­men Län­dern die­ser Erde auf uns schau­ten, dann könne ih­nen das nur vor­kom­men, als leb­ten wir heute in die­sem Land, in dem "­Milch und Ho­nig fließen", so Arends wei­ter: "Es ist Ge­schenk!" Für die­ses Ge­schenk dürfe man dank­bar sein. Der Dank er­in­nere zu­gleich an die "­Ver­ant­wor­tung für die Schöp­fung und für den Nächs­ten". Am Got­tes­dienst in der Mei­er­hof-De­ele wirk­ten außer­dem Pfar­rer Hen­drik Meier (ev.-ref. Kir­chen­ge­meinde Leo­polds­höhe), der Po­sau­nen­chor Wül­fer-Heipke so­wie der Pro­jekt- und Kir­chen­chor Leo­polds­höhe mit. Nach der Feier tra­fen sich die rund 250 Be­su­cher bei ei­ner Kaf­fee­ta­fel in fa­mi­liä­rer At­mo­s­phäre zu Be­geg­nung und Ge­spräch.

