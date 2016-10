Arbeit geprägt

Ruth Gantschow verabschiedet

Kreis Lip­pe. Die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che hat am 30. Sep­tem­ber Ruth Gant­schow in den Ru­he­stand ver­ab­schie­det. Seit dem 1. Ok­to­ber 1979 war Ruth Gant­schow lei­tende So­zi­al­ar­bei­te­rin und seit 1980 stell­ver­tre­tende Ge­schäfts­füh­re­rin des ehe­ma­li­gen Dia­ko­ni­schen Wer­kes, dem heu­ti­gen Dia­ko­nie­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che. Zu den Schwer­punk­ten ih­rer Ar­beit gehör­ten un­ter an­de­rem die Al­ten­ar­beit, die Be­ra­tung und Be­glei­tung von Men­schen in schwie­ri­gen Le­bens­la­gen oder auch der Aus­bau und die För­de­rung von Eh­ren­amts­ar­beit. Ar­beits­fel­der wie die Ar­beit mit Hör­be­hin­der­ten und Gehör­lo­sen oder der Ju­gend­mi­gra­ti­ons­dienst sind von Ruth Gant­schow mit auf­ge­baut wor­den. Sie hat zu­dem ü­ber viele Jahre die Ö­ku­me­ni­sche Kran­ken- und Al­ten-Hilfe (Ö­KAH) be­glei­tet, ist Mit­glied im Bei­rat der NRW-wei­ten Spen­den­ak­tion Licht­bli­cke und Ge­schäfts­füh­re­rin des Spen­den­par­la­ments Lip­pe. Matt­hias Neu­per, Lei­ter des Dia­ko­nie­re­fe­rats der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che: "Ruth Gant­schow hat ü­ber meh­rere Jahr­zehnte die Ar­beit des Dia­ko­ni­schen Wer­kes mit ge­prägt. Dia­ko­ni­sches Wir­ken in Lippe ist in viel­fa­cher Hin­sicht mit ih­rem Na­men ver­bun­den. Wir freuen uns sehr und sind dank­bar, dass sie uns mit eh­ren­amt­li­chen Tätig­kei­ten, wie zum Bei­spiel der Ge­schäfts­führung des Spen­den­par­la­ments Lip­pe, wei­ter un­ter­stüt­zen wird."

vom 05.10.2016 | Ausgabe-Nr. 40A

Drucken | Versenden