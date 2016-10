Wirtschaftsförderung im Kreis Lippe

Neues EU-Förderprogramm will Innovationen auf die Überholspur bringen

Kreis Lip­pe. Die EU hat un­ter dem Ti­tel Fast Track to In­no­va­tion (F­TI) ein neues För­der­pro­gramm auf­ge­legt, um die In­no­va­ti­ons­kraft in Eu­ropa zu stär­ken. Dar­auf wei­sen jetzt das Eu­rope di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum (e­di) und die Wirt­schafts­för­de­rung des Krei­ses Lippe hin. "­Der Er­folg im wirt­schaft­li­chen Wett­be­werb wird auch darü­ber ent­schie­den, wie schnell eine Idee und ein Pro­dukt marktreif sind. Das För­der­pro­gramm FTI hilft hier da­bei, das schnel­ler um­zu­set­zen. Es freut mich be­son­ders, dass es für alle Ein­rich­tun­gen ge­eig­net, in­ter­dis­zi­plinär und frei von the­ma­ti­schen Vor­ga­ben ist. Da­mit dürfte es für viele mög­li­che An­trag­stel­ler hier in Lippe at­trak­tiv sein", so Jörg Dü­ning-Gast, in des­sen Vor­stands­be­reich beim Kreis Lippe un­ter an­de­rem auch die Wirt­schafts­för­de­rung fällt. The­ma­tisch gibt es keine Vor­ga­ben. Ge­för­dert wer­den Ak­ti­vitäten zur För­de­rung von In­no­va­tion. Dies reicht von der De­mons­tra­ti­ons­phase bis zur Markt­auf­nah­me. Kon­kret kann dies bei­spiels­weise Ver­such­sein­rich­tun­gen, Pi­lot­pha­sen, Sys­tem­va­li­die­rung, Va­li­die­rung von Ge­schäfts­mo­del­len, pränor­ma­tive For­schung oder das Set­zen von Stan­dards um­fas­sen. "FTI ist ein Sprung­brett für fort­ge­schrit­tene neue Ide­en, das kön­nen markt­fer­tige Pro­duk­te, Ver­fah­ren, Dienst­leis­tun­gen oder Ge­schäfts­mo­delle sein," er­gänzt Uwe Gotzeina, Lei­ter der Wirt­schafts­för­de­rung im Kreis Lip­pe. "Fast track to In­no­va­tion soll nach Wunsch der Eu­ropäi­schen Union ins­be­son­dere In­dus­trie und neue Ak­teure bes­ser in das um­fas­sende För­der­pro­gramm von Ho­ri­zont 2020 ein­bin­den, das von vie­len als zu kom­pli­ziert an­ge­se­hen wird", er­gänzt Semra Stroh, die Lei­te­rin des edi-Lip­pe. Die EU stelle dafür 33 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung. FTI ist zwar grundsätz­lich für alle Ein­rich­tun­gen aus Wirt­schaft, Hoch­schu­len oder an­de­ren For­schungs­ein­rich­tun­gen of­fen. "Trotz­dem sind min­des­tens 60 Pro­zent des Bud­gets für In­dus­trie­part­ner vor­zu­se­hen," nennt Uwe Gotzeina die Ziel­gruppe des Pro­gramms. Die Pro­jekt­part­ner sol­len da­bei aus drei ver­schie­de­nen EU-Staa­ten kom­men. Die Be­son­der­heit des Pro­gramms sei der Ent­wick­lungs­an­satz: Die For­schung für das Pro­jekt solle be­reits ab­ge­schlos­sen sein, so­dass ein funk­tio­nie­ren­der De­mons­tra­tor vor­lie­ge. Da­mit sei eine schnelle Ab­schät­zung des Markt­po­ten­zi­als mög­lich, um die In­no­va­ti­ons­idee mit Hilfe von FTI in­ner­halb von drei Jah­ren auf den Markt zu brin­gen. "­Die För­der­quote be­trägt bei ei­nem Pro­jekt­vo­lu­men von bis drei Mil­lio­nen Euro für pri­va­te, ge­win­n­ori­en­tierte Or­ga­ni­sa­tio­nen 70 Pro­zent und für nicht-ge­win­n­ori­en­tierte Or­ga­ni­sa­tio­nen 100 Pro­zent der er­stat­tungs­fähi­gen Kos­ten", so edi-Lei­te­rin Semra Stroh. Nächs­ter Stich­tag für neue An­träge ist der 25. Ok­to­ber. Wei­tere In­for­ma­tio­nen FTI gibt es auf den In­ter­netsei­ten des edi Lippe un­ter "ww­w.edi-lip­pe.­de". Wer Hilfe bei der An­trags­stel­lung benötigt, kann sich te­le­fo­nisch un­ter (05231) 62-300 an das Eu­rope di­rect Zen­trum des Krei­ses Lippe wen­den.

vom 05.10.2016 | Ausgabe-Nr. 40A

