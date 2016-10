Elektrizität zum Anfassen

Wanderausstellung zeigt die Entdeckergeschichte des Stroms

Bad Sal­zu­flen (dib). Wer in die­sen Ta­gen die Räume der Stadt­werke an der Ufer­straße be­tritt, der wird noch im Ein­gangs­be­reich von ei­nem "­elek­tri­schen Mann" be­grüßt, der Be­stand­teil der Wan­deraus­stel­lung "Vor­sicht Hoch­span­nung" ist. In die­ser Aus­stel­lung, die der His­to­ri­ker To­bias De­ter­ding vom Eu­len­burg Mu­seum Rin­teln 2013 zu­sam­men­ge­stellt hat, wird an­schau­lich und mit vie­len selbs­t­er­klären­den Ex­pe­ri­men­ten die lange Ent­decker­ge­schichte des elek­tri­schen Stroms ge­zeigt.

"Heute neh­men wir die Strom­ver­sor­gung als et­was Selbst­ver­ständ­li­ches hin­", sagte Stadt­werke-Ge­schäfts­füh­rer Vol­ker Stam­mer bei der Eröff­nung vor ei­ni­gen Ta­gen. "­Doch das war nicht im­mer so. Vor rund 200 Jah­ren hat­ten wir mit Elek­tri­zi­tät ab­so­lut noch nichts am Hut." Von der elek­tro­sta­ti­schen Auf­la­dung des Bern­steins, er­zeugt durch Rei­bung, bis ins mo­derne Zeit­al­ter der Elek­tro­tech­nik und Elek­tro­nik war es ein lan­ger Weg, den Ku­ra­tor De­ter­ding mit die­ser Aus­stel­lung an­schau­lich er­klärt. "Eine Aus­stel­lung ü­ber Elek­tri­zi­tät nur mit Fo­tos auf Schau­ta­feln war mir zu lang­wei­lig", sagt er. An etwa 15 Ex­pe­ri­men­ti­er­sta­tio­nen von der Schwe­fel­ku­gel ü­ber den Mor­se­ap­pa­rat und dem Elek­tro­mo­tor bis hin zu ei­nem klei­nen Wis­sens­test im Elek­tro-Le­xi­kon mit Fra­gen wie "­Was er­fand Tho­mas Alva Edi­son?" und "Wann fuhr in Ber­lin die erste elek­tri­sche Straßen­bahn?" macht die Aus­stel­lung die Ent­de­ckungs- und Ent­wick­lungs­ge­schichte des elek­tri­schen Stroms an­schau­lich er­leb­bar. Im Rah­men der dies­jäh­ri­gen Pro­jekt­wo­chen der Stadt­wer­ke, zu de­nen auch diese Aus­stel­lung gehört, wagt der Zu­kunfts­for­scher Dr. Ul­rich Eberl am Don­ners­tag, 27. Ok­to­ber, um 19 Uhr einen Blick in das Jahr 2050 und er­läu­tert, wie die Welt dann aus­se­hen könn­te. Außer­dem gibt es am Sonn­tag, 30. Ok­to­ber, einen Tag der of­fe­nen Aus­stel­lung, an dem auch To­bias De­ter­ding an­we­send ist und Führun­gen ver­an­stal­tet, und an dem auch für das leib­li­che Wohl der Be­su­cher ge­sorgt ist. Die Aus­stel­lung, die be­son­ders für Schul­klas­sen ge­eig­net ist, kann noch bis ein­sch­ließ­lich Mitt­wo­ch, 9. No­vem­ber, zu den be­kann­ten Öff­nungs­zei­ten der Stadt­werke be­sich­tigt wer­den. Da­nach wird sie in Senf­ten­berg ge­zeigt.

vom 05.10.2016 | Ausgabe-Nr. 40A

