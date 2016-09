Landwirte blicken auf Ernte zurück

Unter durchschnittliche Erträge bei nicht zufriedenstellenden Preisen

Kreis Lip­pe. Die lip­pi­schen Land­wirte bli­cken zum Ern­te­dank­fest auf eine "­durch­wach­se­nes" Jahr zurück. Der Vor­sit­zende des Lip­pi­schen Land­wirt­schaft­li­chen Haupt­ver­eins, Die­ter Ha­ge­dorn, bi­lan­ziert eine "un­ter­durch­schnitt­li­che Er­träge bei nicht zu­frie­den­stel­len­den Prei­sen". Die Er­geb­nisse wür­den al­ler­dings in der Re­gion sehr stark va­ri­ie­ren, ei­nige Land­wirte könn­ten aber nicht zu­frie­den sein. "Das Wet­ter hat uns wie­der ein­mal ge­zeigt, dass die Land­wirt­schaft der Be­rufs­zweig ist, der in und mit der Na­tur ar­bei­tet", er­klärt der Vor­sit­zen­de. Nach ei­nem mil­den Win­ter sei es zu­erst lange kühl, dann tro­cken und schließ­lich zu feucht ge­we­sen, vor al­lem zur Ern­te­zeit des Haupt­ge­trei­des Wei­zen. Dann folgte eine lange Tro­cken­phase im Spät­som­mer. Wit­te­rungs­mäßig sei es bis­her ein un­ge­wöhn­li­ches Jahr ge­we­sen. "Da vie­ler­orts die Sonne im Juni zur Korn­fül­lungs­phase fehl­te, sind die Ge­trei­dekör­ner klei­ner aus­ge­fal­len", so Ha­ge­dorn. Da­durch hät­ten sie einen ge­rin­ge­ren Roh­pro­te­in­an­teil und eine schlech­tere Back­qua­lität. "­Die Gerste konnte zu gu­ten Be­din­gun­gen gemäht wer­den", schil­dert der Vor­sit­zen­de. Der Er­trag sei knapp durch­schnitt­lich, al­ler­dings mit großer Sprei­zung. Beim Raps sei der Er­trag in die­sem Jahr rund 20 Prto­zent ge­rin­ger. Auch hier wür­den die Er­geb­nisse sehr stark va­ri­ie­ren. Bei den Rog­gen-, Tri­ti­cale- (Kreu­zung aus Wei­zen und Rog­gen) und Ha­fer­bestän­den, die bis Juli bei gu­tem Wet­ter ge­dro­schen wer­den konn­ten, seien die Bau­ern mit der Ernte zu­frie­den. Da­nach führ­ten im­mer wie­der­keh­rende Re­gen­fälle zu er­heb­li­chen Qua­lität­sein­bußen. Der Vor­sit­zende be­rich­tet wei­ter: "Vor al­lem der Wei­zen hat un­ter den schlech­ten Wit­te­rungs­be­din­gun­gen ge­lit­ten." Die Er­träge seien un­ter­durch­schnitt­lich und die Back­ei­gen­schaf­ten ließen zu wün­schen ü­b­rig. Hoch­wer­ti­gen Brot­wei­zen habe es kaum ge­ge­ben. Der Wei­zen könne vor­wie­gend nur als Fut­ter­wei­zen ver­wen­det wer­den. Nicht zu­frie­den­stel­lend sei zu­dem die Preis­si­tua­tion. "­Grund dafür sind nicht zu­letzt Re­kord­ern­ten in der Ukrai­ne, Russ­land und den USA", er­klärt Ha­ge­dorn. Da die Vor­ratsspei­cher welt­weit gut ge­füllt sei­en, wür­den die Er­zeu­ger­preise ent­spre­chend nied­rig aus­fal­len. "In Ver­bin­dung mit den ge­rin­ge­ren Ern­te­men­gen und -qua­litäten bei uns führt dies zu ei­ner an­ge­spann­ten wirt­schaft­li­chen La­ge", so der Vor­sit­zen­de. Auch für die Pflan­zen, die jetzt noch auf den Fel­dern ste­hen oder bei de­nen die Ernte be­gon­nen hat, habe sich das Wet­ter aus­ge­wirkt. Die Kar­tof­felernte sei un­ter­durch­schnitt­lich. Man habe auf­grund der feuch­ten Wit­te­rung und ge­rin­gen Son­nen­ein­strah­lung vor al­lem Pro­bleme mit Kraut­fäu­le, ei­ner Pilz­krank­heit, ge­habt. Zu­dem hat­ten schlechte Ern­te­be­din­gun­gen durch Tro­cken­heit und Hitze zu un­ge­wöhn­lich ho­hen Sor­tie­rungs­ver­lus­ten ge­führt. Wei­ter habe die Mai­sernte etwa zwei Wo­chen früher als in den ver­gan­ge­nen Jah­ren be­gon­nen. Die Tro­cken­heit im Spät­som­mer habe dem Mais zu­ge­setzt und zu ei­ner schnel­len Ab­reife ge­führt. Die Bau­ern spre­chen von ei­ner deut­lich un­ter­durch­schnitt­li­chen Ern­te. "Für die Zuckerrü­ben hin­ge­gen war die Son­nen­pe­ri­ode im Au­gust und Sep­tem­ber sehr gut", erzählt Ha­ge­dorn, "­sie la­gern ge­rade bei Son­nen­schein viel Zu­cker ein." Hier rech­nen die Bau­ern mit ei­ner gut durch­schnitt­li­chen Ernte und gu­ten Zucker­ge­hal­ten. Ak­tu­ell sei es der­zeit viel zu tro­cken. "Wir brau­chen drin­gend Re­gen für die an­ste­hende Gers­ten­aus­saat", un­ter­streicht der Vor­sit­zen­de. Zu Ern­te­dank be­reite den Land­wir­ten die Preis­lage ins­be­son­dere für die Milch große Sor­gen. Un­ter der Krise wür­den vor al­lem Höfe lei­den, die in eine art­ge­rechte Hal­tung in­ves­tiert hät­ten. "Wir rech­nen mit ei­ner lang­sa­men Ver­bes­se­rung des Milch­prei­ses zum Jah­res­en­de", be­rich­tet Ha­ge­dorn. Bei den Schwei­ne­hal­tern habe sich die Lage ent­spannt. Nach ei­ner län­ge­ren Durst­stre­cke kön­nen sie end­lich bes­sere Preise ver­bu­chen. Sie lie­gen auf ei­nem nicht ho­hen, aber or­dent­li­chen Ni­veau. "Wir hof­fen, dass diese Preis­si­tua­tion noch län­ger an­hält, da­mit fi­nan­zi­elle Löcher ge­stopft wer­den kön­nen", so der Vor­sit­zen­de. Nach wie vor große Sor­gen be­rei­tet den Bau­ern der Re­gu­lie­rungs­druck. Im­mer dich­ter werde der Dschun­gel an Ver­ord­nun­gen, Ge­set­zen und An­for­de­run­gen des Le­bens­mit­te­lein­zel­han­dels. Ste­tig wach­sende Auf­la­gen und im­mer höher wer­dende Büro­kra­tie wür­den zu mehr Wett­be­werbs­ver­zer­run­gen führen und den Struk­tur­wan­del noch mehr be­schleu­ni­gen. Trotz all­dem sei die Stim­mung zum Ern­te­dank­fest von Dank­bar­keit ge­prägt, so Ha­ge­dorn. "Wir konn­ten alle Fel­der ern­ten und sind von Un­wet­tern, Star­kre­gen und Ü­ber­schwem­mun­gen wie am Nie­der­rhein im Früh­som­mer ver­schont ge­blie­ben. Die Bau­ern­fa­mi­lien konn­ten zwar nicht die er­hoffte Ernte ein­fah­ren. "­Doch Ern­te­dank be­deu­tet für uns auch Dank­bar­keit für eine ge­si­cherte Le­bens­mit­tel­ver­sor­gung bei uns in Deutsch­land und auch für si­chere Le­ben­sumstän­de, dass wir hier in un­se­rer Hei­mat in Frie­den und Frei­heit le­ben kön­nen", un­ter­streicht der Vor­sit­zen­de.

