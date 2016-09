Gegen die Einsamkeit

Wohn- und Lebensmodelle mit Perspektive

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Was tun, wenn der Traum von Liebe und Zwei­sam­keit bis zum Le­bens­ende sich nicht er­füllt? Ob Tren­nung, Schei­dung oder Tod des Part­ners, ob frei­wil­lig oder un­frei­wil­lig - die Zahl der äl­te­ren Singles nimmt stän­dig zu. Viele ha­ben Angst vor Al­ter­sein­sam­keit, Iso­la­tion und Fremd­be­stim­mung. Gibt es Mo­del­le, die es er­mög­li­chen, selbst­be­stimmt zu­sam­men­zu­le­ben, in gu­ter Ba­lance aus Nähe und Di­stanz zu woh­nen, ge­gen­sei­tige Hilfe und Un­ter­stüt­zung zu er­fah­ren und Wohn- und Pfle­ge­si­cher­heit bis zum Le­bens­ende zu ge­nießen?

Bei die­ser In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung wer­den ver­schie­dene Mo­delle vor­ge­stellt, die so­wohl Ge­mein­schaft als auch Zeit und Raum für je­den Ein­zel­nen er­mög­li­chen. Außer­dem er­fah­ren Sie, wie Sie ak­tiv wer­den, ent­spre­chende Pro­jekte star­ten, pas­sende Mit­be­woh­ner fin­den und was al­les zu be­ach­ten ist. "im­pulse 50 +" ist eine neue In­itia­tive des Zen­trums Bil­dung, Me­dien und Be­ra­tung des Krei­ses Lip­pe, die vor dem Hin­ter­grund des de­mo­gra­fi­schen Wan­dels in Ko­ope­ra­tion mit Wei­ter­bil­dungs­an­bie­tern und Ex­per­ten Ver­an­stal­tun­gen, Se­mi­nare und Work­shops zur Ge­stal­tung der zwei­ten Le­bens­hälfte ent­wi­ckel­t.In Zu­sam­men­ar­beit mit der Volks­hoch­schule Det­mold-Lemgo bie­tet die In­itia­tive diese Vor­trags­ver­an­stal­tung an. Der Vor­trag fin­det am Don­ners­tag, 6. Ok­to­ber ab 19 Uhr im Vor­trags­raum der VHS an der Krum­men Straße 20 statt. Nähere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung zu dem Se­mi­nar un­ter der Ruf­num­mer (05231) 977-232 oder im In­ter­net un­ter "ww­w.vhs-det­mold-lem­go.­de". Wei­tere In­for­ma­tio­nen bei Bär­bel Klöck­ner (Kreis Lip­pe, Zen­trum für Bil­dung, Me­dien und Be­ra­tung) un­ter der Ruf­num­mer (05231) 624801.

