Waffenbehörde nicht besetzt

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Die Waf­fen­behörde des Krei­ses im Po­li­zei­ge­bäude an der Bie­le­fel­der Straße in Det­mold ist am Diens­tag, 4. Ok­to­ber, aus dienst­li­chen Grün­den nicht be­setzt. Ab dem dar­auf fol­gen­den Don­ners­tag (mitt­wochs ist plan­mäßig kein Ser­vice) ist das Sach­ge­biet "Waf­fen­an­ge­le­gen­hei­ten" wie­der zu den be­kann­ten Pu­bli­kums­zei­ten zu er­rei­chen.

vom 01.10.2016 | Ausgabe-Nr. 39B

