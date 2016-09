Klimapakt Lippe beigetreten

89-jährige E-Lok fährt mit klimafreundlichem Bahnstrom

Kreis Lip­pe. Die Lan­des­ei­sen­bahn Lippe (LEL) ist dem Kli­ma­pakt Lippe bei­ge­tre­ten. Land­rat Dr. Axel Leh­mann ü­ber­reichte bei sei­ner Stipp­vi­site in Nordlippe die Bei­tritts­ur­kunde an den Vor­stand des Mu­se­ums­bahn­ver­eins. Die LEL hat sich be­reit er­klärt, ak­tiv zum Kli­ma­schutz bei­zu­tra­gen. Seit Jah­res­be­ginn fährt die 89-jäh­rige E-Lok 22 mit Strom aus Kraft-Wär­me­kopp­lung. Die Stadt­werke Lemgo ha­ben die Strom­lie­fe­rung An­fang des Jah­res ü­ber­nom­men. "Wir ha­ben uns be­wusst für die­sen Wech­sel ent­schie­den. Da wir uns re­gio­nal und nach­hal­tig en­ga­gie­ren, wol­len wir auch re­gio­na­len und kli­maf­reund­li­chen Bahn­strom be­zie­hen", so Be­ne­dikt Vo­gel­stel­ler, Vor­sit­zen­der der LEL. Da lag es nah, dem Kli­ma­pakt Lippe bei­zu­tre­ten. Darü­ber hin­aus steht der Ju­gend­wag­gon des Pro­jekts "Ju­gend un­ter Dampf" für Klima-Bil­dungs­pro­jekte im Kreis Lippe zur Ver­fü­gung.

Mit der Un­ter­zeich­nung des Pak­tes er­klären sich lip­pi­sche Bür­ger, Ver­ei­ne, Un­ter­neh­men, Kir­chen­ge­mein­den, Schu­len und an­dere Ak­teure dazu be­reit, ein­fa­che, prak­ti­sche und viel­fach auch kos­ten­spa­rende Än­de­run­gen in ih­rem All­tag durch­zu­führen und tra­gen da­durch ak­tiv zum Kli­ma­schutz bei. Gleich­zei­tig bemühen sie sich, wei­tere Grup­pen und Per­so­nen für eine sol­che Selbst­ver­pflich­tung zu ge­win­nen.

