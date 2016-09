Raubüberfall in Detmold

Die Polizei sucht dringend nach einem Zeugen mit Hund

Det­mol­d/­Kreis Lip­pe. Nach ei­nem Ü­ber­fall auf die Q-1 Tank­stelle an der Bie­le­fel­der Straße in Hei­de­nol­den­dorf am ver­gan­ge­nen Sams­tag sucht die Po­li­zei jetzt drin­gend nach ei­nem Zeu­gen. Die­ser hatte das Tank­stel­len­gelände kurz vor der Tat (ge­gen 22.15 Uhr) in Be­glei­tung ei­nes Hun­des be­tre­ten und könnte mög­li­cher­weise ver­däch­tige Per­so­nen be­ob­ach­tet ha­ben. Der Un­be­kannte könnte ein wich­ti­ger Zeuge für die Er­mitt­ler sein und wird ge­be­ten sich zu mel­den. Er soll um die 20 Jahre alt sein, hat kurze schwarze Haare und ist am Hin­ter­kopf ra­siert. Be­klei­det war er mit ei­ner schwar­zen Ja­cke und Blue­jeans so­wie blauen Turn­schu­hen mit ei­ner weißen Auf­schrift oder ei­nem Sym­bol. In sei­ner Be­glei­tung be­fand sich ein klei­ner braun-weißer Hund, ähn­lich ei­nes Be­agles, mit nach oben ge­krümm­ter Ru­te. Alle Hin­weise im Zu­sam­men­hang mit dem Ü­ber­fall nimmt das KK 2 in Det­mold un­ter der Ruf­num­mer (05231) 6090 ent­ge­gen. Bei dem Ü­ber­fall am Sams­tag hat der bis­her nicht er­mit­telte Täter Bar­geld aus den Ta­ges­ein­nah­men ge­raubt. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Räu­ber hatte den Ver­kaufs­raum der Tank­stelle ge­gen 22.15 Uhr be­tre­ten. Zu die­sem Zeit­punkt be­fand sich der Kas­sie­rer ge­rade im Ne­ben­raum. Als der An­ge­stellte zurück in den Ver­kaufs­raum kam und nach­schau­te, er­kannte er den mas­kier­ten Täter, der sich be­reits ü­ber den Kas­sen­tre­sen beug­te. Der Räu­ber be­drohte den An­ge­stell­ten mit ei­nem Mes­ser und z wang ihn zur Her­aus­gabe des ge­sam­ten Gel­des aus der Re­gis­trier­kas­se. Das Geld packte der Täter in eine Plas­tik­tüte und flüch­tete dann zu Fuß in Rich­tung Adolf-Meier-Straße. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre al­ten Mann han­deln. Er ist etwa 175 Zen­ti­me­ter groß, ist von "nor­ma­ler" Sta­tur und sprach mit ost­eu­ropäi­schem Ak­zent. Be­klei­det war der Mann mit ei­nem schlich­ten dunklen Pull­over, ei­ner grauen Jog­ging­hose und grauen Turn­schu­hen. Während der Tat trug er mit eine schwarze Maske mit Seh­schlit­zen."

vom 01.10.2016 | Ausgabe-Nr. 39B

