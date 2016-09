Auf die Herbstbelebung ist Verlass

Leiter der Detmolder Arbeitsagentur registriert eine stabile Konjunktur

Kreis Lip­pe. Der Ar­beits­markt in Lippe nimmt wei­ter eine er­freu­li­che Ent­wick­lung. Die Ar­beits­lo­sen­quote ist ge­genü­ber dem Vor­jah­res­mo­nat um 0,3 Pro­zent ge­sun­ken. Fak­tisch be­deu­tet dies, dass der­zeit 12.220 Per­so­nen in Lippe – und da­mit 512 we­ni­ger als im Au­gust – ohne Ar­beit wa­ren. Heinz Thie­le, Lei­ter der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, sieht die Ent­las­tungs­wir­kun­gen auf dem lip­pi­schen Aus­bil­dungs- und Ar­beits­markt haupt­säch­lich sai­sonal be­dingt: "Auf die Herbst­be­le­bung ist auch in die­sem Jahr wie­der Ver­lass!" Aber auch die kon­junk­tu­relle La­ge, die Thiele un­ter­jäh­rig als sta­bil be­zeich­net, wirke po­si­tiv auf die Sen­kung der Ar­beits­lo­sig­keit in Lip­pe. Dank der ro­bus­ten Kon­junk­tur ent­wi­ckelte sich näm­lich auch das Stel­len­an­ge­bot gut. So sind im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat 410 Stel­len bzw. acht Pro­zent mehr zur Be­set­zung ge­mel­det wor­den. Der Agen­tur­chef: "­Die Her­aus­for­de­rung be­steht dar­in, die freien Stel­len auch mit ge­eig­ne­ten Be­wer­bern zu be­set­zen. Das Stel­len­pro­fil deckt sich nicht im­mer mit der Qua­li­fi­ka­tion der Job­su­chen­den. Als Ar­beit­s­agen­tur ist es un­sere Auf­ga­be, diese Lü­cke mög­lichst zu schließen, und ge­eig­nete und wil­lige Men­schen wei­ter zu qua­li­fi­zie­ren, um Be­schäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten zu schaf­fen."

Im Sep­tem­ber mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.197 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 2.714 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig­keit ab. Im Rechts­kreis SGB III (Ver­si­che­rungs­be­reich, Agen­tur für Ar­beit Det­mold) liegt die Ar­beits­lo­sig­keit im Sep­tem­ber bei 3.229, das sind 366 Per­so­nen we­ni­ger als im Vor­mo­nat und zu­gleich 169 we­ni­ger als im Vor­jahr 2015. Im Rechts­kreis SGB II (Grund­si­che­rung, Job­cen­ter Lip­pe) gab es im Sep­tem­ber 8.991 Ar­beits­lo­se. Das ist ein Mi­nus von 146 Per­so­nen ge­genü­ber Au­gust. Im Ver­gleich zum Sep­tem­ber 2015 sind es 256 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die an­tei­lige SGB-III-Ar­beits­lo­sig­keit liegt nun­mehr bei 1,8 Pro­zent; die an­tei­lige SGB-II-Ar­beits­lo­sig­keit bei 5,0 Pro­zent. Thie­le: "­Diese Zah­len zei­gen nur zu deut­lich, dass gut qua­li­fi­zier­tes Per­so­nal vom Ar­beits­markt auf­ge­nom­men wird. Die große Auf­gabe ist es, Lang­zeit­ar­beits­lose in der Grund­si­che­rung in Be­schäf­ti­gung zu brin­gen." Die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit (un­ter 25 Jah­ren) nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 192 Per­so­nen oder 11,4 Pro­zent auf 1.492 junge Frauen und Män­ner ab. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote liegt ak­tu­ell bei 7,2 Pro­zent (Vor­mo­nat: 8,1 Pro­zent). Agen­tur­lei­ter Thie­le: "Da­mit ist die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit ist in Lippe – wie seit Jah­ren – viel zu hoch. Ich er­neuere des­halb gerne mei­nen Ap­pell an die ein­stel­len­den Be­triebe in der Re­gion, auch ver­meint­lich schwäche­ren Ju­gend­li­chen eine Chance auf Be­schäf­ti­gung zu ge­ben. Denn nur, wenn wir die jun­gen Men­schen an Aus­bil­dung, Qua­li­fi­zie­rung und Ar­beit her­an­führen, wer­den wir Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit ver­mei­den. Und meine Er­fah­rung ist es, dass kein Ju­gend­li­cher ta­lent­frei ist." Bei den Äl­te­ren (ü­ber 50 Jah­re) sank die Ar­beits­lo­sen­zahl im Sep­tem­ber ge­genü­ber Au­gust um 104 Per­so­nen auf 3.531 Frauen und Män­nern. Bei den ü­ber 50-Jäh­ri­gen liegt die Ar­beits­lo­sen­quote bei 5,7 Pro­zent. Im Sep­tem­ber des Vor­jah­res lag die Quote noch bei 5,9 Pro­zent. Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen re­du­zierte sich im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um le­dig­lich vier Per­so­nen und liegt ak­tu­ell bei 5.446. Im Ver­gleich zum Sep­tem­ber 2015 sind es al­ler­dings 373 Frauen und Män­ner we­ni­ger. Ak­tu­ell sind 2.790 aus­län­di­sche Ar­beit­neh­mer von Ar­beits­lo­sig­keit be­trof­fen. Das sind 396 Per­so­nen mehr als im Sep­tem­ber vor ei­nem Jahr, was ein­mal mehr auf den Zu­gang ge­flüch­te­ter Men­schen zurück­zu­führen ist. Die güns­tigs­ten Ar­beits­lo­sen­quo­ten in OWL wei­sen nach wie vor die Be­zirke Pa­der­born und Her­ford (5,3 und 5,4 Pro­zent) auf. Aber auch Bie­le­feld (6,3 Pro­zent) und Det­mold (6,7 Pro­zent) lie­gen wei­ter­hin güns­ti­ger als der NRW-Durch­schnitt von 7,6 Pro­zent. Die Nach­frage nach Ar­beits­kräf­ten blieb in OWL auf ho­hem Ni­veau. 5.286 Ar­beits­an­ge­bote wur­den im Laufe des Sep­tem­bers von Be­trie­ben und Ver­wal­tun­gen ge­mel­det, ge­ring­fü­gig we­ni­ger als im Sep­tem­ber 2015 (-194). In der Re­gion sind bei den Agen­tu­ren für Ar­beit und den Job­cen­tern ins­ge­samt 17.885 freie Ar­beits­stel­len ge­mel­det, 2.957 oder gut 20 Pro­zent mehr als im Vor­jahr.

vom 01.10.2016 | Ausgabe-Nr. 39B

Drucken | Versenden