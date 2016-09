"Der Russe ist einer, der Birken liebt"

10. Dorfgeschichten im LWL-Freilicht museum Detmold mit Maria Schrader

Det­mold (ab). Spra­che und Hei­mat sind hoch ak­tu­elle The­men. Die 10. Auf­lage der "­Dorf­ge­schich­ten" im LWL-Frei­licht­mu­seum greift sie auf. Schau­spie­le­rin Ma­ria Schra­der liest am 9. und 10. No­vem­ber in der Mu­se­ums­gast­stätte "Im Weißen Ross" aus dem Buch "­Der Russe ist ei­ner, der Bir­ken lieb­t". Auch für Schul­klas­sen wird es wie­der eine Le­sung ge­ben.

Das Buch ist der De­bütroman von Olga Grjas­no­wa. Die junge Au­to­rin wurde 1984 in Baku ge­bo­ren. Für "­Der Russe ist ei­ner, der Bir­ken lieb­t" hat sie zahl­rei­che Preise be­kom­men, un­ter an­de­rem den Anna-Seghers-Preis. Das Le­ben ih­rer Prot­ago­nis­tin Ma­scha weist ei­nige Par­al­le­len zu ih­rer ei­ge­nen Bio­gra­phie auf. Auch Grjas­nowa kam in den 1990er Jah­ren als jü­di­scher Kon­tingent­flücht­ling nach Deutsch­land. Ma­scha ist jung und ei­gen­wil­lig. Sie ist Aser­baischa­ne­rin, Jü­din und – wenn nötig – auch Tür­kin und Franzö­sin. Sie stu­diert und möchte Dol­met­sche­rin bei der UNO wer­den. Der Tod ih­res Freun­des Elias wirft sie völ­lig aus der Bahn. Is­rael wird für sie ei­ner­seits zur Zu­flucht. Aber hier wird sie auch kon­fron­tiert mit ih­rer ei­ge­nen Ge­schich­te, der Kind­heit in Ar­me­nien und der Flucht nach Deutsch­land. Die Au­to­rin habe eine "rotz­fre­che Art zu schrei­ben", meint Sa­rah Sa­rah Bloch vom Li­te­ra­tur­büro Ost­west­fa­len-Lip­pe, das die Ver­an­stal­tung ge­mein­sam mit dem Frei­licht­mu­seum or­ga­ni­siert. Die Ge­schichte sei mit­reißend und schnell, wirkt jung und frisch und be­wegt sich aus­ge­wo­gen im Span­nungs­feld zwi­schen Tra­gik und Ko­mik. Mit Ma­ria Schra­der sei die Le­sung er­neut hoch­karätig be­setzt, be­tont Ute Schä­fer, neue Chefin des Li­te­ra­tur­büros OWL. "Wir ha­ben eine Schau­spie­le­rin, die einen Text liest, der Par­al­le­len zu ih­ren Rol­len auf­weist", er­gänzt Sa­rah Bloch. In "Aimée & Ja­guar" spielte Ma­ria Schra­der eine les­bi­sche Jü­din im Na­tio­nal­so­zia­lis­mus. 2014 spielte sie in dem Film "24h Je­ru­sa­lem" mit. Als Re­gis­seu­rin hat sie das Le­ben des jü­di­schen Schrift­stel­lers Ste­fan Zweig ver­filmt. Es ist die be­reits 10. Auf­lage des For­mats "­Dorf­ge­schich­ten" und auch beim "klei­nen Ju­biläum" setze man "ein kul­tu­rel­les Glanz­licht im Herbst", sagt Ute Schä­fer. Zu Be­ginn der Reihe dreh­ten sich die Texte meist um das dör­f­li­che jü­di­sche Le­ben. Li­te­ra­risch sei man nun "weit in der Ge­gen­wart an­ge­kom­men", er­gänzt Mu­se­ums­di­rek­tor Pro­fes­sor Jan Cars­ten­sen. Der Ein­tritt sei auch in die­sem Jahr er­schwing­lich. Man wolle nie­man­den von vorn­her­ein aus­sch­ließen, so Cars­ten­sen. Dafür brau­che es Spon­so­ren. Und das ist er­neut die Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold. "Wir sind glück­lich ü­ber diese Ko­ope­ra­tion" er­klärt Vor­stands­mit­glied Arnd Paas. Denn es sei gar nicht so ein­fach, im Zeit­al­ter mo­der­ner Me­dien Zugänge zu Li­te­ra­tur zu schaf­fen. Zu den "­Dorf­ge­schich­ten" gibt es auch wei­tere Le­sung für Schul­klas­sen ab der Jahr­gangs­stufe 10. Sie fin­det am 10. No­vem­ber um 11.30 Uhr statt. In­fos und Kar­ten dazu be­kom­men Schu­len un­ter der Ruf­num­mer (05231) 30 80 20. Vor­ver­kauf hat be­gon­nen Die Abend­le­sun­gen am Mitt­woch und Don­ners­tag, 9. und 10. No­vem­ber, be­gin­nen je­weils um 19.30 Uhr. Ein­tritts­kar­ten der Ka­te­go­rie A kos­ten 15 Eu­ro, Ka­te­go­rie B kos­tet 10 Eu­ro. Die Plätze sind num­me­riert und wer­den in der Rei­hen­folge der Be­stel­lung ver­ge­ben. Er­hält­lich sind sie beim Li­te­ra­tur­büro OWL un­ter der Ruf­num­mer (05231) 30 80 210, un­ter "ww­w.­li­te­ra­tur­buero-ow­l.­de" so­wie bis zum 30. Ok­to­ber zu den Öff­nungs­zei­ten an der Kasse des Frei­licht­mu­se­ums Det­mold. Zu den Abend­le­sun­gen wird ein Pen­del­bus zwi­schen 18.45 und 19.15 Uhr die Be­su­cher vom Hauptein­gang aus ins Pa­der­bor­ner Dorf fah­ren.

vom 01.10.2016 | Ausgabe-Nr. 39B

Drucken | Versenden