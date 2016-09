Die Schriftquellen eines Gelehrten

Ausstellung im Stadtarchiv will die Bibliothek Engelbert Kaempfers rekonstruieren

Lemgo (n­r). 2.500 Bücher sol­len es ge­we­sen sein, die im Laufe der Ka­emp­fer­schen Fa­mi­li­en­ge­schichte zu­sam­men­ge­tra­gen wor­den sind. Selbst im Ver­gleich zu Bi­blio­the­ken an­de­rer Ge­lehr­ter aus der Re­gion eine statt­li­che An­zahl von Ti­teln. Zum 300. To­des­tag En­gel­bert Ka­emp­fers hat die Ko­ope­ra­tion zwi­schen der En­gel­bert-Ka­emp­fer-Ge­sell­schaft und Stadt­ar­chiv Lemgo eine Aus­stel­lung er­ar­bei­tet, die am Frei­tag, 30. Sep­tem­ber um 18 Uhr mit ei­ner Le­sung aus Ka­emp­fers Wer­ken im großen Rat­haus­saal eröff­net wird. Ti­tel: "­Ka­emp­fers Bi­blio­thek – eine Re­kon­struk­tion".

Um es vor­weg zu neh­men – die Bi­blio­thek als phy­si­scher, zu­sam­men­hän­gen­der Be­stand exis­tiert heute nicht mehr. Die Bi­blio­thek des Ge­lehr­ten, For­schungs­rei­sen­den und Me­di­zi­ners kann nur vir­tu­ell und nachträg­lich re­kon­stru­iert wer­den. Stadt­ar­chi­var Mar­cel Oeben er­klärte in ei­nem Pres­se­ge­spräch, wie die um­fang­rei­che Bi­blio­thek re­kon­stru­iert wird, wenn­gleich sie mit Si­cher­heit un­voll­stän­dig bleibt: "­Mit­hilfe ei­nes Ver­stei­ge­rungs­ka­ta­lo­ges von 1773, der sich im Be­stand des Stadt­ar­chivs be­fin­det, Bücher­lis­ten aus Er­baus­ein­an­der­set­zun­gen nach dem Tode En­gel­bert Ka­emp­fers, die im Lan­des­ar­chiv NRW (Ab­tei­lung OWL in Det­mold) la­gern und zahl­lo­sen Brie­fen Ka­emp­fers, die sich im Be­sitz der "­Bri­tish Li­bra­ry" in Lon­don be­fin­den, konn­ten zahl­lose Ti­tel be­legt wer­den." Dass es we­der mög­lich sei, die Ori­gi­na­le, die Ka­emp­fer zu sei­nen Leb­zei­ten in den Hän­den ge­hal­ten hatte zu fin­den, noch so alte Schätze für eine Aus­stel­lung nach Lemgo zu ho­len, sei ver­ständ­lich. Letzt­end­lich ginge es vor­ran­gig dar­um, Er­klärungs­ver­su­che zu un­ter­neh­men, die das Den­ken, das Ar­bei­ten, die Re­cher­che und die Akri­bie des Lem­goer Ge­lehr­ten zu er­klären ver­mö­gen. "Da geht es dar­um, wie Ka­emp­fer an seine In­for­ma­tio­nen ge­kom­men ist, sei­nen Wis­sens­ho­ri­zont zu er­ken­nen und nach­voll­zie­hen zu kön­nen, auf wel­che Art und Weise er fremde Texte in seine Ar­bei­ten auf­ge­nom­men hat, wie zum Bei­spiel beim Ü­ber­neh­men von gan­zen Text­pas­sa­gen, Ver­wei­sen oder Zi­ta­ten", er­klärte Mar­cel Oeben. "Darü­ber hin­aus wol­len wir er­klären, was ge­nau eine Ge­lehr­ten­bi­blio­thek ist und was ge­nau daran so in­ter­essant ist." So sei das Thema zwar durch­aus sper­rig, aber so auf­be­rei­tet, dass das kom­plexe Le­ben Ka­emp­fers aus ei­nem an­de­ren Blick­win­kel be­trach­tet werde kön­ne. So sei Ka­emp­fer als Arzt, Ge­lehr­ter und Asi­en­for­scher im­mer em­pi­risch tätig ge­we­sen. Sich auf Aus­sa­gen an­de­rer zu ver­las­sen war für ihn ver­pönt, statt­des­sen wahrte er im­mer eine kri­ti­sche Di­stanz zu nie­der­ge­schrie­be­nen Aus­sa­gen. "­Ge­rade in sei­nen Brie­fen kön­nen wir sehr ge­nau re­kon­stru­ie­ren, wie ge­zielt seine Nach­fra­gen nach ganz be­stimm­ten Ti­teln oder Text­pas­sa­gen wa­ren", er­klärte Dr. Ger­hard Kue­bart, Vor­sit­zen­der der En­gel­bert-Ka­emp­fer-Ge­sell­schaft und Ku­ra­tor der Aus­stel­lung. Die ge­sam­mel­ten Werke der Ka­emp­fer­schen Bi­blio­thek, die ü­ber­wie­gend in la­tei­ni­scher Spra­che ab­ge­fasst wa­ren, wa­ren nicht nur Er­run­gen­schaf­ten von Ka­emp­fer selbst. Den ei­gent­li­chen Grund­stein der Samm­lung hatte sein Va­ter, Ma­gis­ter Jo­hann Kem­per und sei­nes Zei­chens ers­ter Pfar­rer an St. Ni­co­lai ge­legt. Und auch nach dem Tode En­gel­bert Ka­emp­fers wuchs die Bi­blio­thek, die erst 1773 ver­stei­gert wur­de. Erst 2012 kam mit neuen Ar­chiv­fun­den noch mehr Licht ins Dun­kel der Ka­emp­fer­schen Ver­gan­gen­heit. So ging ein Teil der Ti­tel an Nef­fen und Schwa­ger Ka­emp­fers ü­ber, während Ma­nu­skrip­te, Kar­ten, ja­pa­ni­sche Bücher und Ku­rio­sitäten nach Eng­land ver­kauft wur­den. Die Aus­stel­lungs­eröff­nung fin­det am 30. Sep­tem­ber um 18 Uhr im großen Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses statt. Joa­chim Ruc­zyn­ski aus dem Lan­des­thea­ter Det­mold wird aus den Wer­ken Ka­emp­fers le­sen. Die Aus­stel­lung kann vom 30. Sep­tem­ber bis zum 2. De­zem­ber zu den Öff­nungs­zei­ten des Stadt­ar­chivs be­sich­tigt wer­den. Öf­fent­li­che Führun­gen fin­den am 5. Ok­to­ber um 18 Uhr und am 30 Ok­to­ber um 15 Uhr statt. Grup­pen­führun­gen sind je­der­zeit buch­bar. Be­glei­tend zur Aus­stel­lung fin­den je­weils in der VHS am 20. Ok­to­ber um 19 Uhr ein Vor­trag zum Thema "Bücher­samm­lun­gen als Fern­roh­re" und am 22. No­vem­ber eben­falls um 19 Uhr "Viel Streit um En­gel­bert-Ka­emp­fer –ü­ber Pro­zesse nach sei­nem To­d" statt.

