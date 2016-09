Vom Aufbrechen und Ankommen

Konfirmanden-Workshop als Teil der Kampagne "Weite wirkt"

Kreis Lip­pe/Lage (la). Vom Auf­bre­chen und An­kom­men so­wie von der Fremde und der Hei­mat han­delte der ge­mein­same Kon­fir­man­den-Work­shop von sechs westlip­pi­schen evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­mein­den und der evan­ge­lisch-me­tho­dis­ti­schen Ge­meinde Lage in Zu­sam­men­ar­beit mit der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che. Der Lern- und Er­leb­nis­tag im Zie­ge­lei­mu­seum stand un­ter dem Motto "Hin und weg - in der Fremde eine Hei­mat fin­den".

Etwa 120 Ka­te­chu­me­nen und Kon­fir­man­den be­schäf­tig­ten sich im In­dus­trie­mu­seum in neun Ar­beits­grup­pen un­ter ver­schie­de­nen Ge­sichts­punk­ten mit der Fra­ge, warum Men­schen aus­wan­dern bzw. flie­hen und wie sie sich in ei­ner neuen Le­bens­welt zu­recht­fin­den. Der Kon­fir­man­den-Work­shop und sein Motto stan­den im Zu­sam­men­hang mit der ak­tu­el­len lan­des­kirch­li­chen Kam­pa­gne "Weite wirk­t". Die mo­men­tan im Zie­ge­lei­mu­seum ge­zeigte Aus­stel­lung "Vom Stre­ben nach Glück be­schäf­tigt sich mit den ü­ber 300.000 Men­schen aus West­fa­len und Lip­pe, die im 19. und 20. Jahr­hun­dert in die USA aus­wan­der­ten. Für Sa­bine Hart­mann, lan­des­kirch­li­che Re­fe­ren­tin für ö­ku­me­ni­sches Ler­nen, und Chris­tina Hil­ke­mei­er, Pfar­re­rin der ev.-ref. Kir­chen­ge­meinde La­ge, so­wie die ü­b­ri­gen Mit­glie­der des Vor­be­rei­tungs­teams bot der von wei­te­ren Eh­ren­amt­li­chen und Pfar­rern un­ter­stützte Vor­mit­tag die Mög­lich­keit, "­den Ju­gend­li­chen er­leb­ni­s­ori­en­tiert näher­zu­brin­gen, was es heißt, aus ver­schie­de­nen Grün­den aus­zu­wan­dern: Ar­beits­mi­gra­tion, Flucht, Mi­gra­tion auf Zeit". Den Ju­gend­li­chen sollte außer­dem ver­deut­licht wer­den, so Sa­bine Hart­mann wei­ter, dass Mi­gra­tion kein neues Phäno­men sei und schon in der Bi­bel vor­kom­me. In den ein­zel­nen Ar­beits­grup­pen wurde den Ju­gend­li­chen die Mög­lich­keit ge­ge­ben, Aspekte ih­rer Fa­mi­li­en­ge­schichte ein­zu­brin­gen, wenn zum Bei­spiel die ei­ge­nen Vor­fah­ren auch schon un­ter­wegs ge­we­sen wa­ren: als Wan­der­zieg­ler, als Flücht­ling oder als Aus­wan­de­rer. Im von Chris­tian We­ber (Leo­polds­höhe) ge­lei­te­ten Work­shop "Hei­mat geht nur ge­mein­sam - Ko­ope­ra­ti­onss­pie­le" ging es dar­um, sich in ei­ner frem­den Um­ge­bung mit - im wahrs­ten Sinne des Wor­tes - Hän­den und Füßen ver­ständ­lich zu ma­chen. In der Gruppe "­Mein Stück­chen Hei­mat" mal­ten die jun­gen Leute ein Bild oder ein Sym­bol, mit dem sie sich be­son­ders iden­ti­fi­zie­ren. Für man­che Jun­gen war das der Lieb­lings­fuß­ball­ver­ein. Chris­tina Hil­ke­meier lei­tete einen Ge­sprächs­kreis, in dem zwei sy­ri­sche Frauen (Mut­ter und Toch­ter), die seit vie­len Jah­ren in Deutsch­land le­ben, von ih­rem Auf­bruch aus der al­ten und ih­rer An­kunft in der neuen Hei­mat be­rich­te­ten. Mu­se­ums­mit­ar­bei­te­rin Char­lotte Gauß wandte sich bei ih­rer Führung durch die Aus­stel­lung mit spe­zi­el­len mu­se­umspäd­ago­gi­schen Ak­zen­ten an die Kin­der und Ju­gend­li­chen. Sie brachte ih­nen das Le­ben an Bord der Aus­wan­de­rer­schiffe näher und ließ die Kin­der un­ter der Ü­ber­schrift "Auf der Ü­ber­fahr­t" kleine Sze­nen spie­len. Auch die Mo­tive der Aus­wan­de­rer wur­den berührt: so­ziale Miss­stän­de, Hun­ger­s­nöte, Ern­te­aus­fälle und die be­gin­nende In­dus­tria­li­sie­rung, die - be­son­ders stark in Min­den-Ra­vens­berg und Lippe - zu ei­nem Rück­gang der Heim­ar­beit in der Lei­nen­ver­ar­bei­tung führ­te.

